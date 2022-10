Instax Mini Link 2 Review : Imprimante de poche créative

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design portable et funky

Excellentes impressions

Beaucoup d’outils d’édition dans l’application Les inconvénients InstaxAir peut être déroutant à utiliser

Chargement MicroUSB obsolète

Coûts de fonctionnement coûteux Notre avis L’Instax Mini Link 2 propose de nombreux filtres et outils d’édition, et produit des impressions claires et colorées. Cependant, la nouvelle fonctionnalité InstaxAir peut prendre un certain temps pour s’y habituer.

Prix ​​lors de l’examen

99,99 $

99,00 $

Après avoir sorti son Mini Link en 2019, la marque d’imprimantes et d’appareils photo instantanés de Fujifilm Instax l’a suivi avec l’Instax Mini Link 2.

Cette imprimante ressemble extrêmement à la génération précédente, mais l’ajout du mode InstaxAir offre de nouvelles fonctionnalités avec lesquelles les utilisateurs peuvent jouer lors de la prise de photos. Mais cette nouvelle imprimante vaut-elle le prix ?

Concevoir et construire

Le design de cette imprimante instantanée ressemble remarquablement à la dernière génération. Il a un extérieur côtelé avec le logo Instax au milieu et est disponible en trois couleurs : blanc, rose et bleu marine. Comme les autres produits d’Instax, il a une sensation jeune et fraîche et un design distinctif.

L’Instax Mini Link 2 mesure 91,9 × 36,4 × 124,8 mm et pèse 210 g. Ce n’est pas aussi portable que des rivaux tels que le Kodak Step Slim, mais il tient toujours dans un petit sac ou une grande poche et ne semble pas lourd du tout. Il peut également être posé seul ou posé à plat.

Les images s’impriment depuis le haut de l’appareil et le logo central sert de bouton d’alimentation et de couplage. Cela allume différentes couleurs pour indiquer l’état de l’imprimante.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les packs de films sont chargés à l’arrière de l’imprimante, où un panneau s’ouvre via un bouton. Comme il s’agit d’un vrai film, vous ne devez pas rouvrir le panneau une fois que vous l’avez chargé, car cela exposerait le film et modifierait l’aspect final des tirages.

Le plus grand changement de conception de cette imprimante est l’ajout d’une LED sur le côté droit et d’un bouton en haut à gauche. Ceux-ci sont tous deux dédiés au tout nouveau mode InstaxAir – plus à ce sujet plus tard.

Application et fonctionnalités

Pour imprimer et accéder à toutes les fonctionnalités du Mini Link 2, vous devrez télécharger l’application Instax Mini Link, disponible gratuitement sur iOS et Android.

Si vous recherchez de nombreuses options d’impression différentes, Instax l’emporte sur ses concurrents. Vous obtenez les cadres standard, les autocollants, les filtres, les modifications de texte et de code QR – mais Instax inclut également des éléments tels que les impressions vidéo – afin que vous puissiez lire une vidéo sur votre téléphone et choisir le cadre que vous souhaitez capturer.

Les préréglages d’Instax sont assez étendus et l’application ajoute même des cadres saisonniers. Par exemple, il y a maintenant beaucoup de superpositions effrayantes disponibles, car la saison d’Halloween approche. Vous pouvez également ajouter des images aux mises en page de collage, avec de nombreuses options différentes à choisir.

Hannah Cowton / Fonderie

Instax a ramené l’étrange “test de correspondance” de la génération précédente. C’est là que vous répondez à un quiz avec un ami pour voir combien de vos réponses sont identiques, puis les résultats sont imprimés sur l’image. Vous pouvez également prendre des photos directement dans l’application, puis les imprimer instantanément. Cette fonctionnalité peut être utilisée seule ou via le nouveau mode InstaxAir.

InstaxAir permet aux utilisateurs de dessiner des motifs et des filtres sur une image. Pour ce faire, pointez le voyant de l’imprimante vers l’appareil photo de votre téléphone, puis maintenez enfoncé le bouton de l’imprimante pendant que vous l’agitez. Votre téléphone devrait détecter où vous déplacez l’imprimante et ajouter l’effet à l’image, comme un light painting.

Certains effets tels que les bulles et les paillettes fonctionnent assez bien. Cependant, si vous essayez de créer un motif spécifique, l’imprimante a des problèmes de détection de mouvement si vous êtes trop loin ou si les conditions d’éclairage sont plus lumineuses. Voir les exemples ci-dessous :

Hannah Cowton / Fonderie

Sur la première photo, mes conditions étaient plus sombres et j’ai tenu l’imprimante plus près de l’appareil photo du téléphone, j’ai donc pu dessiner un cœur avec succès. Cependant, lorsque j’ai demandé à quelqu’un d’autre de prendre une photo de mon corps entier dans une pièce bien éclairée, je n’ai pas réussi à dessiner un gribouillis sur mon côté droit – cela est plutôt apparu sur mon corps.

Cela vaut la peine de garder à l’esprit si vous prévoyez d’utiliser la fonction InstaxAir à l’extérieur et sur d’autres personnes.

Si agiter l’imprimante ne fait pas le travail, vous pouvez également dessiner manuellement des effets sur votre smartphone. C’est beaucoup plus convivial et une fonctionnalité créative unique que de nombreux principaux rivaux n’offrent pas.

Dans l’ensemble, l’application est facile à utiliser et je n’ai rencontré aucun problème. Cependant, le texte est assez petit et il semble y avoir beaucoup d’espace perdu. L’application Step de Kodak a une bien meilleure mise en page en comparaison.

Qualité d’impression

Comme les autres appareils Instax, le Mini Link 2 produit d’excellentes impressions. Il s’agit d’un vrai film, il sortira donc vierge lorsqu’il sera éjecté et prendra environ 90 secondes pour se développer complètement lorsqu’il sera exposé à la lumière.

Les détails sont nets et clairs sur les impressions Instax, et les couleurs sont vives et contrastent bien – même les impressions en noir et blanc et sépia sont toujours impressionnantes. Vous pouvez surtout remarquer la différence lorsque vous les placez à côté d’impressions Zink moins chères, qui sont un peu plus floues et plus ternes dans l’ensemble.

Instax propose deux options lors de l’impression : le mode naturel et le mode riche. Ce dernier éclaircit les tons et approfondit la saturation, donnant un ton global plus chaud aux images. Vous pouvez basculer entre ceux-ci dans les paramètres de l’application.

Les impressions Instax Mini mesurent 86 x 54 mm, soit à peu près la taille d’une carte de crédit. Ils sont également livrés avec un espace pour écrire en bas, si vous le souhaitez. Ce n’est pas la plus grande du marché, vous ne devriez donc investir dans cette imprimante que si vous voulez des images plus petites pour votre portefeuille, votre album ou pour les ajouter à un tableau d’affichage.

Si vous souhaitez que vos images soient un peu plus grandes, vous devriez envisager l’Instax Link Wide, qui imprime des images deux fois plus grandes que celles produites sur le Mini Link 2.

Vie de la batterie

Instax affirme que cette imprimante peut durer jusqu’à 100 impressions sur une seule charge. Cependant, cela dépend de la façon dont vous l’utilisez. Si vous utilisez le mode InstaxAir, cela le videra beaucoup plus rapidement que cela.

Quoi qu’il en soit, vous devriez pouvoir sortir cette imprimante pendant une journée entière sans avoir à vous soucier de sa décharge. Si vous épuisez la batterie, il faut environ deux heures pour la recharger à 100 % – l’application peut vous indiquer l’état de la batterie du Mink Link 2.

Comme les autres imprimantes d’Instax, ce produit utilise la charge MicroUSB. Bien qu’un câble soit inclus dans la boîte, cette technologie est plutôt obsolète à ce stade. La charge USB-C serait un ajout bienvenu aux nouvelles imprimantes à l’avenir.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

L’Instax Mini Link 2 coûte 99,99 $ / 114,99 £. Aux États-Unis, vous pouvez l’acheter chez Amazone, cible et meilleur achat. Les lecteurs britanniques peuvent quant à eux l’obtenir auprès de AmazoneJessops et Fujifilm.

Au Royaume-Uni, c’est 10 £ de plus que le prix de lancement du premier Mini Link. Au moment de la rédaction de cet article, vous pouvez acheter ce modèle pour seulement 89 £, ce qui en fait une option beaucoup plus compétitive, surtout si vous n’êtes pas préoccupé par InstaxAir. Cependant, aux États-Unis, le stock de cette imprimante est faible.

Le coût des impressions Instax peut également augmenter à long terme. Les impressions uniques coûtent environ 98c/75p par impression. En comparaison, le papier Zink coûte 50c/50p par feuille – mais bien sûr, ce n’est pas un vrai film, et la qualité n’est donc pas aussi bonne.

Vous pouvez voir d’autres options dans notre tableau des meilleures imprimantes portables. Nous avons également une liste similaire pour les meilleurs appareils photo instantanés.

Verdict

L’Instax Mini Link 2 a un design léger et funky et produit d’excellentes petites impressions, avec des couleurs vives et des textures impressionnantes. Il dépasse également bon nombre de ses rivaux en matière de filtres, de cadres et d’outils créatifs pour l’édition.

Cependant, la fonction InstaxAir est un peu déroutante et maladroite à utiliser, et le manque de chargement USB-C est une déception. Ce n’est pas non plus un aussi bon rapport qualité-prix que l’Instax Mini Link d’origine au Royaume-Uni. Néanmoins, vous obtenez toujours une imprimante portable performante avec le Mink Link 2.

