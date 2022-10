Instax ajoute le Square Link à sa gamme d’imprimantes instantanées

La sous-marque de Fujifilm, Instax, vient d’annoncer la Square Link, une nouvelle imprimante portable qui utilise le populaire film au format carré qui est 1,5 fois plus grand que le Mini Film. L’imprimante arrivera dans les rayons dans quelques semaines, le 16 novembre 2022.

Cette nouvelle imprimante fait suite à la Mini Link 2, sortie cet été, et à la Link Wide, lancée à la même époque l’année dernière. Comme ses frères et sœurs, le Square Link a un design raffiné et portable, ainsi qu’un extérieur nervuré qui lui donne un look unique par rapport à ses concurrents. La dernière imprimante carrée d’Instax était l’Instax Share SP-3.

Vous avez le choix entre deux couleurs : Ash White et Midnight Green. De plus, il y a maintenant un bouton de fonction qui peut être utilisé pour réimprimer rapidement la dernière image imprimée sans avoir à ouvrir l’application Instax Square Link qui l’accompagne.

L’impression AR (réalité augmentée) signifie que vous pouvez ajouter une animation numérique, un effet spécial ou un doodle à une image via l’application. Ensuite, l’impression est accompagnée d’un code QR, et lorsqu’une personne scanne l’image, les effets spéciaux apparaissent sur l’écran du téléphone. Vous pouvez voir ce nouveau mode en action ci-dessous :

Autre nouveauté de cet appareil, Instax Connect, qui permet aux utilisateurs d’envoyer des images modifiées à d’autres appareils tels que les smartphones et les tablettes.

Vous bénéficiez également des outils d’édition Instax traditionnels avec l’application qui l’accompagne, avec de nombreux cadres, filtres, autocollants, texte et bien plus encore pour égayer les impressions. Comme les autres imprimantes portables de la gamme Link, le lien Square dure jusqu’à 100 impressions sur une seule charge, et les impressions prennent environ 12 secondes pour s’éjecter et quelques minutes pour se développer complètement.

Parallèlement à la nouvelle imprimante, Fujifilm a également annoncé un nouveau coloris vert pastel pour l’Instax Mini 11, c’est un appareil photo instantané d’entrée de gamme.

Le lien carré Instax coûte 139,95 $ / 129,99 £. Lorsqu’il sera mis en vente, il sera disponible à partir de Amazone et Fujifilm aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous pouvez également consulter nos tableaux des meilleures imprimantes portables et appareils photo instantanés.