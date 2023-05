Instantané : Les enfants ukrainiens pris entre les feux de la guerre | Nouvelles du monde

Pour les enfants du monde entier, faire semblant de jouer est un moyen d’échapper aux réalités du monde ; un moyen pour leur imagination de se déchaîner alors qu’ils vivent des fantasmes et des rêves. Cependant, pour des enfants ukrainiens comme Andriy Shyrokyh et Maksym Mudrak, jouer aux soldats n’est pas seulement un jeu amusant, c’est une réalité troublante à laquelle ils sont confrontés chaque jour. La vie de 43 millions d’Ukrainiens a changé de manière irrévocable en février de l’année dernière, lorsque la Russie a envahi le pays rapidement et de manière inattendue. Alors que le président Vladimir Poutine s’attendait à ce que son assaut contre l’Ukraine se termine rapidement, en raison de la puissance militaire massive de la Russie, le peuple ukrainien a courageusement riposté, le conflit continuant de gronder. La guerre s’est infiltrée dans la vie quotidienne des Ukrainiens, qui doivent ajuster leurs routines habituelles pour faire face aux drones et aux coups de feu. Même le temps de jeu des enfants a été corrompu par le conflit, les jeunes garçons devenant de plus en plus fascinés par la guerre qui a enveloppé leur vie. Leurs treillis militaires sont petits et leurs armes ne tuent pas, mais pour ces enfants ukrainiens, jouer à la guerre a maintenant des conséquences réelles. Sur cette photo, Maksym Mudrak (au centre), 10 ans, et Valentyn, 6 ans (à gauche), vêtus de treillis de combat et portant des gilets pare-balles faits maison, jouent à un jeu de guerre dans le village de Stoyanka, dans la région de Kiev, qui a été occupée par les troupes russes au début de l’invasion russe l’année dernière. (Photo : SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)



Maksym, à gauche, a perdu son père lorsque le conflit a éclaté l’année dernière. Il avait voyagé pour livrer des fournitures aux volontaires de la région de Kiev, qui se défendaient de l’avancée des forces russes. Selon la grand-mère de Maksym, la mort du père de Maksym a été difficile pour lui.

‘Maksym pense constamment à lui. Il va au cimetière et pleure », dit-elle. (Photo: Sergueï SUPINSKY / AFP)



Pour Maksym et ses amis, jouer à la guerre est un aperçu de leur avenir potentiel si le conflit se poursuit. « J’aime vraiment jouer à la guerre », a-t-il déclaré. « Je veux grandir pour devenir un vrai héros de guerre. » (Photo : SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)



Le jeu de simulation est pris très au sérieux parmi les enfants, qui ont encapsulé le sentiment anti-russe dominant l’Ukraine. « Je traite les Russes comme mes pires ennemis », déclare Maksym. (Photo : SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)



Pour des millions de personnes à travers l’Ukraine, la guerre a entraîné des bouleversements majeurs et importants, en particulier pour les enfants. Des proches ont été tués, des écoles ont été fermées et le bruit des coups de feu imprègne l’air. Ici, Andriy Shyrokyh, 13 ans, regarde, tenant un pistolet jouet et des treillis faits maison (Photo : SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)



Après que la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine, plus de 8,2 millions de personnes ont fui le pays pour se réfugier en Europe. Selon l’ONU, plus de 500 enfants ont été tués depuis que la guerre a éclaté. Ici, les enfants jouent dans un champ, imitant la guerre qu’ils ont vue se dérouler autour d’eux. (Photo : SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)



D’autres parents ukrainiens ont remarqué un changement marqué chez leurs enfants et leur attitude envers les Russes. Lesya Shevchenko, une dentiste de 49 ans, a été stupéfaite lorsqu’elle a vu sa fille, Dana, s’éloigner des enfants russes alors qu’elle était en vacances à la plage en Bulgarie après le déclenchement de la guerre. « Je pense juste que je ne veux pas leur parler, c’est tout », a expliqué Dana. « Probablement parce que je pense que tous les Russes sont d’une certaine manière, parce qu’à mes yeux ils sont mauvais.

(Photo : SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)



Regarder de telles horreurs se dérouler au jour le jour peut également avoir un impact significatif sur le psychisme d’un jeune enfant. Rachel Fairhurst, psychologue et spécialiste des traumatismes et du SSPT, explique : « Lorsqu’un enfant ou un adolescent est exposé à des événements traumatisants continus, comme une guerre, cela entraîne un traumatisme complexe.

« Des changements psychologiques et pathologiques se produisent pour s’adapter et assimiler leur expérience. Des changements se produiront à presque tous les niveaux : émotionnel, physique et psychologique. (Photo : SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)



Alors qu’Andriy rentre chez lui après une journée de jeu, il espère également qu’à l’avenir, il se battra pour de vrai pour l’Ukraine.

« Je veux vraiment me venger des soldats morts au front », a-t-il déclaré. « Je veux faire aux Russes ce qu’ils ont fait à nous. (Photo : SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)



Le peuple ukrainien est maintenant préparé à la suite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky planifiant une importante contre-offensive contre la Russie. Zelenskyy continue de faire appel aux nations occidentales pour plus d’armements offensifs (Photo: SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images)

Instantané Bienvenue sur Snapshot, la série illustrée de Metro.co.uk qui vous propose les images et les histoires les plus puissantes du moment. Si vous avez une collection de photos que vous souhaitez partager, contactez-nous par e-mail [email protected] PLUS : L’Ukraine dit que Poutine est en tête de liste mais ils ne peuvent jamais être sûrs que « c’est vraiment lui »

PLUS : La Russie déclare que les projets occidentaux de fournir des F-16 à l’Ukraine représentent « un risque énorme »

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source