Instantané : Les enfants déchirés par la guerre vivant « au bord de l’existence » | Nouvelles du monde

Près de 20 ans après un conflit qui a tué 5 millions de personnes et déraciné d’innombrables vies, la République démocratique du Congo (RDC) sombre à nouveau dans le chaos. Des scènes affligeantes se déroulent dans l’Est où la résurgence de la violence entre les groupes armés non étatiques et les forces gouvernementales se répercute. Un nombre choquant de 2,8 millions de personnes ont été déplacées dans ces provinces depuis mars 2022. Parmi une litanie de violations du droit humanitaire et des droits humains, des civils sont tués et torturés, tandis que des arrestations arbitraires, le pillage de centres de santé et de maisons civiles et la destruction d’écoles a été reporté. Le photographe Hugh Kinsella Cunningham a couvert le conflit dans l’est de la RDC au cours des cinq dernières années, parcourant le pays pour témoigner de l’impact dévastateur de la guerre sur la vie des enfants. « Alors que la République démocratique du Congo connaît l’un des conflits les plus dévastateurs au monde, ces photographies transmettent les réalités de la vie des civils au bord de l’existence », déclare Hugh, qui a travaillé avec Save The Children pour documenter la crise. . «Les familles ici souffrent de différentes manières. Dans une province, les humanitaires peuvent réagir à une crise de déplacement, et dans une autre région, faire face à la malnutrition et à la maladie. En tant que photojournaliste, raconter les expériences et les émotions des individus dans ce vaste contexte est essentiel.’ Aline*, 15 ans, vit dans un camp de déplacés à l’est de la RDC. Elle souffre d’un handicap après qu’une piqûre d’insecte s’est transformée en une infection à la jambe. Elle a failli se faire amputer le pied et elle ne peut plus marcher sans béquilles. Son frère de deux ans a été soigné pour malnutrition. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



La RDC fait face à une crise humanitaire aiguë et complexe. 5,7 millions de personnes vivent dans des camps de déplacés internes comme celui-ci. 1,1 million de personnes sont des survivantes de la violence sexiste et 4 millions de personnes vivent avec un handicap, dont la moitié sont des enfants. La moitié de la population n’a pas accès à des soins de santé de qualité {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



Dans le dernier rapport de l’ONU sur les enfants dans les conflits armés, la RDC a le plus grand nombre de violations contre les enfants, notamment des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles. Greg Ramm de Save The Children déclare : « De nombreux enfants qui grandissent en RDC vivent les expériences les plus difficiles imaginables. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



Violette* et ses huit enfants vivent dans un camp après que le conflit les a forcés à fuir le village. Elle a du mal à joindre les deux bouts et à gagner de l’argent pour se nourrir, elle vend du charbon de bois et fait des petits boulots. Parfois, la famille ne peut manger qu’une fois par jour, voire pas du tout. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



Un abri dans un camp de déplacés qui abrite des personnes fuyant le conflit dans la province de l’Ituri, à l’est de la RDC. Cette photo a été prise par Hugh Kinsella Cunningham dont les images ont remporté le prix du documentaire aux Sony World Photography Awards plus tôt cette année. Hugh déclare : « À travers des portraits et des images des difficultés causées par les conflits, j’espère engager de nouveaux publics avec ces problèmes sous-déclarés, ainsi que mettre en évidence la beauté de la terre et l’énorme potentiel et la résilience des communautés locales. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



Eléa*, 11 ans, était à l’école lorsque le conflit a éclaté dans son village il y a quelques années. Elle a fui son village et a été séparée du reste de sa famille. Aidée par une autre mère, elle a été emmenée dans un espace ami des enfants soutenu par Save the Children et une organisation partenaire. Elle se souvient : « J’ai voyagé pendant trois jours à travers les forêts. Pour manger, je prenais le manioc des autres dans les champs et, s’il faisait noir, je dormais par terre dans la forêt. Elle a depuis retrouvé sa famille. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



Paola* est une mère de 35 ans de cinq jeunes enfants vivant dans un village de l’Est de la RDC. Les coups de feu à proximité effraient ses enfants et la vie dans le village est difficile car il n’y a pas assez de nourriture et d’argent pour acheter les produits de première nécessité comme le savon. Elle travaille quotidiennement dans les champs et son objectif est de gagner suffisamment d’argent pour pouvoir nourrir ses enfants au moins un repas par jour. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



Vue aérienne d’un camp de déplacés abritant des personnes fuyant le conflit dans la province de l’Ituri, à l’est de la RDC. On estime que 60 millions de personnes en RDC vivent dans l’extrême pauvreté, le nombre de personnes considérées comme pauvres augmentant de près de 1,5 million de personnes par an. 40millions d’enfants vivant en RDC souffrent de privation de santé, de nutrition, d’éducation, de protection, de logement, d’eau, d’assainissement et d’hygiène. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



Mylan*, 13 ans, photographié avec sa mère Aurélie, est soutenu par Save The Children. Grâce à un projet éducatif local, Mylan peut aller à l’école deux fois par jour, ce qui a considérablement amélioré ses perspectives. Il enseigne maintenant à sa mère – qui n’est pas allée à l’école dans son enfance – ce qu’il a appris en classe. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children)



Junior*, 17 ans, a eu une enfance difficile. À l’âge de 12 ans, il a été séparé de ses parents et de ses trois frères et sœurs en raison de violences. Il a rejoint un groupe armé pour défendre sa communauté contre les attaques où il a été formé comme soldat avant d’être secouru du groupe par une organisation partenaire de Save the Children. Depuis, il a reçu un soutien psychologique et des cours de couture pour gagner sa vie en toute sécurité. {Photo : Hugh Kinsella Cunningham/Save The Children) Pour faire un don à Save The Children, cliquez sur ici. *Les noms ont été changés

