Instant Brands reçoit l’approbation du tribunal pour vendre son entreprise à Center Lane Partners

DOWNERS GROVE, Illinois., 4 octobre 2023 /PRNewswire/ — Instant Brands (la « Société »), fabricant de produits favoris des consommateurs comme Instant Pot®Corelle®Pyrex®Snapware®CorningWare®Visions® et couverts Chicago®a annoncé aujourd’hui qu’à la suite d’un processus de vente complet et d’enchères compétitives, le tribunal américain des faillites du district sud de Texas a approuvé la poursuite par la Société de la vente de ses activités d’articles ménagers et d’appareils électroménagers à des sociétés affiliées de Centre Lane Partners (« Centre Lane »).

« Nous pensons que la vente de notre société à Centre Lane Partners représente la meilleure voie à suivre pour nos clients, nos partenaires détaillants, nos fournisseurs et nos employés », a déclaré Ben Gadbois, président et chef de la direction d’Instant Brands. « Grâce à ce processus, nous avons trouvé une excellente solution pour remédier à notre structure de capital non durable, qui permet à notre entreprise de continuer à stimuler l’innovation grâce à notre portefeuille de marques emblématiques pour les consommateurs du monde entier. »

M. Gadbois a poursuivi : « Nous souhaitons également remercier tous nos employés à travers le monde pour leur travail acharné et leur dévouement continus tout au long de ce processus supervisé par les tribunaux. »

La Société a conclu des accords d’achat d’actifs avec des sociétés affiliées de Center Lane, en vertu desquelles ces sociétés affiliées acquerront les activités d’articles ménagers et d’appareils électroménagers d’Instant Brands dans le cadre de transactions distinctes. Les transactions sont soumises à l’approbation des autorités réglementaires et à d’autres conditions de clôture aux États-Unis et Canada. Les deux transactions devraient être finalisées au quatrième trimestre 2023.

Des informations supplémentaires concernant le processus supervisé par les tribunaux de la société sont disponibles sur le site Web de restructuration d’Instant Brands, InstantBrandsRestructuring.com. Les documents déposés auprès du tribunal et d’autres informations liées à la procédure sont disponibles sur un site Web distinct administré par l’agent des réclamations de la Société, Epiq, à l’adresse https://dm.epiq11.com/InstantBrandsen appelant Epiq sans frais au (888) 290-5211 (ou (503) 694-4156 pour les appels provenant de l’extérieur des États-Unis), ou en envoyant un e-mail à [email protected].

Davis Polk & Wardwell LLP agit en tant que conseiller juridique d’Instant Brands, Guggenheim Securities, LLC en tant que banquier d’investissement et AlixPartners en tant que conseiller en restructuration.

À propos des marques instantanées

Instant Brands conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille mondial de marques de style de vie innovantes et emblématiques : Instant®Pyrex®Corelle®Corningware®Snapware®Couverts Chicago®ZOÏDE® et Visions®. En gardant à l’esprit des solutions axées sur les personnes et axées sur les objectifs, Instant Brands réinvente la façon dont les gens vivent, mangent, se connectent et jouent à l’intérieur de la maison et dans les espaces où les gens se rassemblent. La Société a son siège social à Downers Grove, Illinois., et emploie plus de 2 000 personnes sur quatre continents. Aujourd’hui, les produits Instant Brands sont présents dans des millions de foyers à travers le monde. Pour plus d’informations, visitez Instant Brands ou rejoignez la communauté sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

À propos de Centre Lane Partners

Fondée en 2007, Centre Lane Partners est une société d’investissement privée qui investit dans les capitaux propres et les dettes d’entreprises du marché intermédiaire en Amérique du Nord. Centre Lane utilise une stratégie flexible qui aborde les situations complexes avec une orientation vers les solutions. Center Lane dispose d’une équipe expérimentée, collaborative et diversifiée et cherche à s’associer avec des équipes de direction solides qui peuvent bénéficier d’un capital patient et à long terme ainsi que de l’expertise et du soutien opérationnels, financiers et stratégiques de Center Lane.

Contact médias

[email protected]

ou

Aaron Palash / Temple des roses / Rachel Goldman

Joele Frank Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

