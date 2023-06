Instant Brands, fabricants d’Instant Pot et de Pyrex, dépose le bilan

Instant Brands, le fabricant d’ustensiles de cuisine Pyrex, a déposé son bilan lundi, affirmant qu’il était trop endetté pour résister à la hausse des taux d’intérêt et au resserrement des conditions de crédit.

La société, contrôlée par la société de capital-investissement Cornell Capital LLC, et 14 sociétés affiliées ont demandé la protection du chapitre 11 contre les créanciers auprès du tribunal fédéral des faillites du sud du Texas, avec jusqu’à 1 milliard de dollars d’actifs et de passifs.

Instant Brands a déclaré qu’il prévoyait de continuer à fonctionner pendant sa restructuration et, à cette fin, a mis en place un financement de 132,5 millions de dollars américains. Les entités situées à l’extérieur des États-Unis et du Canada ne demandent pas la protection des tribunaux.

« Le resserrement des conditions de crédit et la hausse des taux d’intérêt ont eu un impact sur nos niveaux de liquidité et ont rendu notre structure de capital insoutenable », a déclaré le directeur général Ben Gadbois dans un communiqué.

La société basée à Downers Grove, dans l’Illinois, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

Le portefeuille d’Instant Brands comprend également des produits tels que les autocuiseurs Instant Pot et Corningware.

En janvier, Instant Brands a accepté de payer une amende et de modifier ses pratiques de commercialisation pour régler les allégations de la Federal Trade Commission des États-Unis selon lesquelles elle avait faussement annoncé que les tasses à mesurer en verre Pyrex étaient « Made in USA » tout en important certaines d’entre elles de Chine.

Davis Polk & Wardwell est le cabinet d’avocats d’Instant Brands et AlixPartners est son conseiller en restructuration.

L’affaire est In re: Instant Brands Acquisition Holdings Inc, US Bankruptcy Court, Southern District of Texas, No. 23-bk-90716.



(Reportage de Jonathan Stempel à New York; Montage par Bill Berkrot)