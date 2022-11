Installez-vous confortablement pour moins cher avec ces réductions Aerie Cyber ​​​​Monday

À l’approche de décembre, il est temps de sortir le pyjama à carreaux et les chandails douillets. Si vous cherchez à remplacer votre ancien ensemble de pyjama de l’année dernière, ne manquez pas Aérie Majeur Cyber ​​lundi Ventes. En ce moment, vous pouvez obtenir 50 % de rabais sur tous les pyjamas, brassières et accessoires Aerie sur le site Aerie. Les clients peuvent également bénéficier de 40 % de réduction sur les pulls, les sweat-shirts et les leggings avec 30 % à 50 % de réduction sur tout le reste du site Web.

Au cours du week-end, j’ai acheté les ventes du Black Friday d’Aerie et j’ai quitté le magasin en dépensant environ 250 $, mais en économisant près de 500 $. Les t-shirts, pulls molletonnés et sous-vêtements basiques d’Aerie sont d’excellente qualité, surtout à petit prix. À l’heure actuelle, les acheteurs peuvent acheter huit paires de sous-vêtements pour 32 $, une offre bien meilleure que la vente Victoria’s Secret. Les ventes Cyber ​​​​Monday d’Aerie sont encore meilleures que leurs ventes Black Friday et ne sont disponibles qu’aujourd’hui, alors économisez avant qu’il ne soit trop tard.