Installez-vous confortablement avec un bon livre à la bibliothèque – Shaw Local

Lorsque le temps dehors est épouvantable, nous savons que vous apprécierez la cheminée de la bibliothèque lorsque vous vous installerez avec un bon livre !

Avez-vous besoin d’inspiration pour lire? Notre collection comprend des auteurs locaux à découvrir. Ou laissez notre personnel vous aider à trouver votre prochaine bonne lecture.

Pour vous amuser, rendez-vous dans notre atelier de bricolage où vous pourrez travailler sur un bricolage. Nous avons plein d’idées pour vous et nous fournissons toutes les fournitures dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet.

Fermetures de la bibliothèque : Nous serons fermés la veille de Noël, le samedi 24 décembre, et le jour de Noël, le dimanche 25 décembre. Nous fermerons à 13 h la veille du Nouvel An, le samedi 31 décembre, et le jour de l’An, le dimanche 31 janvier. 1. Nous sommes très reconnaissants à notre communauté pour votre soutien, et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes en toute sécurité !

Le bibliothécaire recommande

La bibliothécaire Allyson Palagi recommande “The Princess Spy: The True Story of World War II Spy Aline Griffith, Countess of Romanones” de Larry Loftis. “L’histoire suit l’histoire cachée d’une fille américaine ordinaire qui est devenue l’une des espions les plus audacieuses de l’OSS pendant la Seconde Guerre mondiale avant de se marier avec la noblesse européenne. Ce livre est parfait pour les fans de biographies rapides ou les lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur l’espionnage, les espionnes et la Seconde Guerre mondiale », a-t-elle déclaré.

Christine Lazaris est directrice exécutive de la Bibliothèque publique de Genève. La colonne “Au-delà des étagères” est diffusée le troisième jeudi de chaque mois. Les commentaires peuvent être envoyés à Editorial@kcchronicle.com.