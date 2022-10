Installez un nouveau Premier ministre d’ici mardi ou risquez des taux d’intérêt plus élevés, prévient l’ancien secrétaire du cabinet des conservateurs

Le nouveau Premier ministre doit être en place d’ici mardi pour éviter le risque d’un contrecoup du marché et d’une hausse des taux d’intérêt, prévient un ancien secrétaire de cabinet.

Le successeur de Liz Truss pourrait ne pas être connu avant vendredi prochain – si les membres du parti sont autorisés à choisir le vainqueur – mais Gus O’Donnell a déclaré que cela pourrait être trop tard pour assurer la stabilité économique.

Un concours d’une semaine pourrait voir le nouveau Premier ministre retarder le budget de facto prévu le 31 octobre jusqu’à ce que la Banque d’Angleterre fixe les taux d’intérêt le 3 novembre, a-t-il fait valoir.

“Je pense que tout le monde espère que l’élection à la direction se terminera très, très rapidement, car nous aimerions nous en tenir à la date du 31 octobre”, a déclaré Lord O’Donnell. Radio BBC 4.

« Le comité de politique monétaire se réunit le 3 novembre. S’il y a encore de l’incertitude, alors vous pouvez les voir aller plus loin sur les taux d’intérêt – et ce n’est en aucun cas idéal.

“Donc, je pense que tout le monde va essayer de dire, ‘s’il vous plaît, s’il vous plaît, pouvons-nous faire cela rapidement’?”

Les commentaires augmenteront la pression sur le candidat avec le moins de soutien parmi les députés pour jeter l’éponge lundi – pour éviter que la course ne soit réglée par les membres lors d’un scrutin en ligne.

Mais un ancien assistant – désormais adversaire – de Boris Johnson dit qu’il bénéficie d’un regain de soutien qui le placera dans la compétition, rendant plus probable une course plus longue.

Tim Montgomerie a prédit que l’ancien Premier ministre, qui serait sur le point de rentrer de vacances dans les Caraïbes, est “non seulement susceptible de dépasser le seuil des 100 députés, mais pourrait approcher les 140”.

Le chien de garde du Trésor, l’Office for Budget Responsibility, doit – d’ici la fin de la semaine prochaine – être en mesure d’examiner les énormes coupes dans les dépenses et les mesures de croissance qui seront annoncées le 31 octobre, pour faire ses prévisions.

Mais le prochain premier ministre voudra probablement retravailler le « budget » et pourrait même nommer un énième chancelier, en remplacement de Jeremy Hunt.

Les chefs des partis conservateurs annonceront un “scrutin indicatif” parmi les députés des deux candidats finaux, pour souligner qui a le plus de soutien à Westminster et faire pression sur le “perdant” pour qu’il se retire.

Mais M. Johnson, s’il est dans cette position, serait confiant de triompher lors du scrutin des membres, qui se déroulera par voie électronique malgré les avertissements de sécurité.

Lord O’Donnell a également mis en garde contre le choix d’un autre Premier ministre incapable d’unir le parti conservateur – après que Mme Truss ait été chassée par ses députés après seulement 45 jours.

“Ce que les marchés examineront également, non seulement si c’est fait rapidement, mais est-ce fait d’une manière qui donne un chef qui peut ensuite diriger le parti et avoir une majorité à la Chambre des communes?” il a dit.

Les mesures budgétaires nécessiteraient l’approbation des Communes, mais “l’incertitude quant à savoir si cela passera par la Chambre ou non” déclencherait également une réaction du marché.