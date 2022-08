Installez immédiatement un nouveau PM “pour le bien de la nation”, prévient le patron de l’énergie

Le prochain Premier ministre devrait être installé d’ici quelques jours afin de pouvoir maîtriser la crise des prix de l’énergie “pour le bien de la nation”, a prévenu le patron d’un important fournisseur d’électricité et de gaz.

Le chef d’Utilita, Bill Bullen, a appelé les conservateurs à mettre fin à leur course à la direction plus tôt parce que les consommateurs « ne peuvent pas attendre » encore deux semaines.

Alors que les factures des ménages montent en flèche, le chien de garde Ofgem devrait annoncer vendredi un autre plafond de prix plus élevé.

Si les hausses de prix observées s’étaient produites dans d’autres secteurs, les parieurs paieraient 25 £ pour une pinte de bière, a déclaré un autre patron de l’énergie à l’émission Today de BBC Radio 4, les ministres étant accusés de laisser les clients payer le prix de la guerre en Ukraine.

M. Bullen a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Tout au long de l’été, nous avons entendu parler de clients en détresse, de clients qui craignent de ne pas pouvoir chauffer leur maison cet hiver.

“C’est pourquoi nous disons au gouvernement, vous devez prendre cette décision de geler les prix à leur niveau actuel en ce moment.

“Cela ne peut pas attendre le 5 ou le 6 septembre. Le Parti conservateur doit se débrouiller, décider qui sera le chef cette semaine, afin que l’annonce de l’Ofgem le 26 n’ait pas à se produire. C’est tellement un impératif.

« Franchement, pour le bien de la nation, je pense que le Parti conservateur doit trier sa course à la direction plus rapidement qu’il ne le prévoit actuellement. Alors au moins, nous éliminerons le stress de cet hiver qui s’annonce pendant des dizaines de millions de foyers.”

Sa demande mettra la pression sur l’ancien chancelier Rishi Sunak pour qu’il abandonne.

On pense généralement qu’il est à la traîne de sa rivale Liz Truss dans la course au n ° 10.

Les partisans de M. Sunak insistent sur le fait que ce n’est pas l’impression qu’ils ont lorsqu’ils parcourent le pays pour faire campagne et insistent sur le fait qu’il restera dans le concours jusqu’à sa conclusion.

Alors que M. Bullen lançait son appel, l’un des partisans de M. Sunak a prédit que les plans de Mme Truss pourraient entraîner des troubles civils cet hiver à moins que les ménages ne reçoivent plus d’aide pour payer leurs factures d’énergie.

Kevin Hollinrake a déclaré qu’il y aurait des gens “dans la rue” sans soutien supplémentaire.

Il a déclaré à Sky News que les projets du ministre des Affaires étrangères de réduire les impôts ne fourniraient qu’une “livre supplémentaire par semaine” aux ménages les plus pauvres, tout en donnant à ceux comme lui 30 £.

“Ce n’est tout simplement pas juste”, a-t-il ajouté.

“Ces gens vont être dans la rue. Les choses vont être si mauvaises pour certains ménages.”

Greg Jackson, fondateur et directeur général d’Octopus Energy, a déclaré qu’un certain nombre de sociétés énergétiques avaient fait faillite l’année dernière parce que les prix du gaz avaient à peu près doublé. “Ils sont actuellement neuf à 11 fois plus élevés que d’habitude”, a-t-il ajouté.

“Pour mettre cela en perspective, si c’était de la bière, nous parlons d’un prix de gros de 25 £ la pinte.

“Les gens ne savent pas ce qu’est un therm, mais, en dessous, le prix par therm est passé de 60p à environ 5 £ en ce moment et c’est ce qui se répercute sur les clients si nous ne faisons rien.”

Il a déclaré: «Il y a des problèmes systémiques. Il y a beaucoup de questions sur la façon dont nous payons cela. Une chose que nous ne pouvons pas faire, c’est s’attendre à ce que ces coûts soient répercutés sur les consommateurs.