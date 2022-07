Installations d’art en direct sur l’avenue Bernard, Kelowna – Kelowna Capital News

Même l’art est plus vivant pendant les étés de Kelowna

Meet me on Bernard apporte tellement d’énergie vibrante au centre-ville de Kelowna que même l’art a pris vie.

L’avenue Bernard est fermée à la circulation automobile entre la rue Saint-Paul et la statue des voiles du 1er juillet au 5 septembre cet été.

La rue animée est bordée de patios, de boutiques, de lieux de détente et d’installations artistiques interactives.

Il y a sept peintures murales placées dans le centre-ville de Kelowna qui prennent vie avec l’application gratuite Augle.

En utilisant la fonction caméra de l’application, vous pouvez regarder les pièces se déplacer dans le rythme de l’été de Kelowna.

