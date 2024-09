Installation « La cascade qui s’est tue » / École d’architecture d’Umeå

© Jonas Eltes

+ 23

© Jonas Eltes

« La cascade qui s’est tue » est une installation sonore temporaire et un lieu de réflexion situé dans le site de Laponie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’installation vise à rappeler aux visiteurs le rugissement de la cascade Stora Sjöfallet/Stuormuorkkegårttje (une partie de la rivière Lule) qui a presque disparu avec une grande partie des terres d’élevage de rennes après que la Suède a commencé à développer l’hydroélectricité dans la vallée au début du 20e siècle. L’installation reflète la volonté humaine de progrès technologique et le besoin de ressources et d’énergie au détriment de l’environnement naturel et culturel. Et les valeurs qui sont perdues dans ce processus.

© Jonas Eltes

Illustration d’axonométrie

Le pavillon a été construit près de la station de montagne de Saltoloukta par les huit étudiants internationaux participant au cours d’été « Laponie » organisé par l’École d’architecture d’Umeå (initié par les professeurs, chercheurs et architectes en exercice Maxine Lundström et Toms Kokins) en 2023. Le cours pratique était axé sur l’apprentissage de la Laponie et du Sápmi ; la nature unique, son exploitation, le tourisme, l’histoire et la politique qui les sous-tendent. Tout cela en relation avec les peuples ancestraux qui vivent dans ce lieu depuis plus de 7 000 ans et qui continuent à le faire.

© Jonas Eltes

Plan

© Jonas Eltes

© Jonas Eltes

Dans les années 1920, l’entreprise publique Vattenfall a commencé à exploiter la rivière Lule et a construit une centrale hydroélectrique qui fournit aujourd’hui environ 11 % de l’approvisionnement en électricité de la Suède. La construction du barrage de Sourva a eu un impact significatif sur les terres environnantes, créant des tensions entre Vattenfall, ses ouvriers et la communauté Sami, encore visibles dans la région aujourd’hui. On dit qu’avant l’expansion de la centrale hydroélectrique et la construction du barrage de Suorva, dans de bonnes conditions, le bruit de Stora Sjöfallet/Stuormuorkkegårttje, autrefois connue sous le nom de « Chutes du Niagara du Nord », pouvait être entendu à des kilomètres à la ronde, jusqu’à Saltoloukta. Selon cette anecdote, le pavillon a été conçu pour reproduire l’écho de Stora sjöfallet.

© Jonas Eltes

Section

© Jonas Eltes

Un aspect important du processus de construction a été de nous inspirer de la tradition des Samis et des nomades en matière de rapport au paysage : « nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». Nous avons donc dû construire de manière à laisser une empreinte aussi réduite que possible. Le pavillon a été érigé dans les montagnes de Saltoluokta jusqu’à l’arrivée des neiges en septembre, lorsqu’il a été démonté, ne laissant que quelques pierres réarrangées sur le sol. L’installation a ensuite été exposée à la biennale de Luleå, ce qui a permis à l’équipe de réutiliser la structure dans un contexte urbain et à l’autre extrémité de la rivière Lule, où l’eau est considérée différemment : comme une simple source d’énergie et comme un élément clé de la transition en cours de la Suède vers une production sans carbone.