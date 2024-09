Installation Formes de pluie / FAR-MS

© Stefano Mori

Description textuelle fournie par les architectes. Shapes of Rain – Comment la pluie façonne-t-elle notre vie, notre temps et le territoire dans lequel nous vivons ? Comment percevons-nous l’un des événements météorologiques les plus importants de notre planète ? En sommes-nous vraiment conscients ? « Shapes of Rain » est une installation lumineuse et sonore interactive qui explore les possibilités de reconnecter les gens aux changements météorologiques et donc à la nature.

Comme tout autre animal, l’homme était à l’origine complètement à la merci des événements atmosphériques. En quête de confort, de contrôle et de sécurité, nous avons commencé à construire des abris. Nous avons créé l’idée d’un espace clos, l’idée d’un espace « à l’abri des intempéries ». Pour vivre, travailler et réaliser la plupart de nos activités quotidiennes, nous passons aujourd’hui 90 % de notre temps dans ces environnements « à l’abri des intempéries ». C’est la raison pour laquelle nous ne ressentons généralement pas les changements de conditions météorologiques et l’apparition de la pluie directement autour de nous. De plus, comme à nos latitudes la pluie est un événement très courant, nous avons commencé à la considérer comme allant de soi. Nous avons commencé à négliger ce phénomène, ou pire, à le considérer comme gênant. Nous avons oublié à quel point la pluie est sacrée et importante. La pluie remplit nos réservoirs naturels, façonne les territoires dans lesquels nous vivons et apporte la vie à notre planète. C’est la phase finale du cycle de l’eau, au cours de laquelle l’eau retourne à la Terre. La pluie n’est pas seulement nécessaire, c’est aussi un événement magnifique : un événement chargé de signification esthétique, de rythme, de sensation haptique et de sensations auditives.

L’installation « Shapes of Rain » crée une expérience multisensorielle et tridimensionnelle, invitant les gens à observer la pluie avec une conscience et une curiosité nouvelles. L’installation se compose de trois systèmes interconnectés. Le premier système génère un effet de pluie rythmique en connectant des goutteurs réglables aux tuyaux d’irrigation. Le deuxième système utilise des projecteurs sous des tambours transparents où l’eau qui tombe crée des effets lumineux dynamiques. Le troisième système amplifie, transforme et spatialise les sons des gouttes d’eau à l’aide de microphones de contact et de petits haut-parleurs. Une structure à ossature de bois intègre et soutient les trois systèmes, leur permettant de fonctionner en synergie. Des miroirs fixés autour de la structure forment une toile de fond scénique pour l’installation, se fondant parfaitement dans l’environnement environnant.

Le projet a été présenté au festival Supergau, au cœur de la forêt ombragée de Passeggen au nord de Tamsweg (Autriche), un lieu chargé d’histoire où des milliers de personnes ont été exécutées par le feu dans le passé. Il offrait un environnement unique où les effets lumineux et sonores vibrants de l’installation évoquaient les souvenirs tragiques des persécutions locales.