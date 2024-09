installation de navire construite en bois et en tissu repose en Norvège

Erazo Pugliese réalise l’installation de navires pour Færderbiennalen

Erazo Pugliese a conçu et construit Vessel, un projet architectural installation dans le cadre des Færderbiennalen, un festival centré sur la danse et l’architecture. Ce projet in situ temporaire la structure est située à Slottsfjellet, une zone archéologique protégée et d’importance historique à Tønsberg, Norvègequi abrite également le Musée du patrimoine historique de la ville.

Le projet, choisi à l’issue d’un appel à projets international, est l’un des deux projets sélectionnés pour être construits pendant le festival. L’installation fait référence au lien historique de la région avec les navires, traditionnellement utilisés pour l’exploration et l’échange de connaissances et de technologies entre générations et cultures. bois et agricole tissuVessel adopte une forme asymétrique, reposant sur le paysage rocheux de la colline. Il invite les visiteurs à interagir avec l’environnement naturel environnant et l’horizon depuis une perspective au niveau du sol.



toutes les images par Bruno Giliberto

Un navire spécifique au site allie architecture, histoire et nature

La conception intègre des tissus fixés à une ossature en bois, créant une expérience interactive alors que la structure réagit aux mouvements du vent, soulignant la relation sensorielle entre les structures construites par l’homme et la nature. Les vues encadrées générées par l’installation soulignent le lien entre le paysage et les artefacts culturels présents dans l’espace.

Les Pouilles d’Erazo équipe de conception L’installation prend en compte avec soin la sensibilité archéologique du site. Slottsfjellet étant un site protégé contenant des vestiges vikings potentiels sous terre, la structure a été conçue sans fondations pour éviter de perturber le sol. Au lieu de cela, elle s’adapte à la topographie existante grâce à un système de construction et d’assemblage flexible, renforçant son caractère temporaire. À travers une série de cadres répétitifs et de « voiles » en tissu, Vessel évoque l’imagerie du mouvement et du voyage. Bien que temporaire, l’installation vise à créer un impact sensoriel durable, encourageant les visiteurs à s’engager profondément dans l’environnement et à réfléchir à l’interaction entre l’histoire, la nature et le design.



