Instagram vous permettra bientôt de créer des publications sur le bureau

La plupart des fonctionnalités d’Instagram ont été exclusives à son application mobile, y compris l’une de ses fonctionnalités de base – la possibilité de créer et de modifier des publications. Eh bien, il y a eu une tendance depuis environ un an à étendre le site Instagram de bureau. Selon un développeur et pronostiqueur sur Twitter, Instagram est sur le point de vous permettre de créer et de modifier des publications à partir du site de bureau.







Maquettes de la conception possible

Il a également publié quelques maquettes sur le fonctionnement de la fonctionnalité. Soi-disant, le site de bureau vous permettra de faire glisser et déposer des photos et des vidéos, de recadrer, d’appliquer des filtres, de marquer des personnes et des emplacements, et l’interface utilisateur globale ressemble assez à celle de l’application.

On ne sait toujours pas quand on peut s’attendre à la fonctionnalité tant attendue, mais elle est actuellement testée en interne. De plus, au moment de la publication, certains détails peuvent changer.

La source