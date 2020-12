Instagram semble être confronté à des problèmes de serveur en ce moment, ce qui cause des problèmes à plusieurs utilisateurs qui se plaignent que leur application ne fonctionne pas. Selon le site Web de suivi des temps d’arrêt, Downdetector, l’application de médias sociaux a commencé à rencontrer des problèmes à 16 h 00 IST aujourd’hui, et plusieurs utilisateurs, dont certains en Inde, ont également pris Twitter pour se plaindre du problème. Pour le moment, la plate-forme de médias sociaux appartenant à Facebook n’a pas encore confirmé la panne et la cause de l’erreur reste inconnue. Downdetector montre que plusieurs utilisateurs sont incapables d’actualiser leur fil d’actualité, tandis que d’autres sont confrontés à des problèmes de connexion. Notamment, plusieurs plates-formes appartenant à Facebook telles que WhatsApp, Messenger et même Instagram ont été confrontées à une panne partielle la semaine dernière. Bien que l’entreprise ait rapidement résolu le problème, la raison de la panne n’a pas été précisée.

Actuellement, l’erreur semble être avec la version Android de l’application, tandis que la version iOS semble fonctionner sans aucune erreur. Les utilisateurs de Twitter affirment que malgré la désinstallation de l’application, le problème semble persister. « L’application ne cesse de planter. Au début, je pensais que mon téléphone était le problème, puis j’ai désinstallé l’application et l’ai réinstallée et elle continue de planter », a tweeté un utilisateur. De plus, les utilisateurs de téléphones Android voient ce message « Instagram a cessé de fonctionner » ou des messages similaires en faisant défiler le fil d’actualité.

La semaine dernière, plusieurs utilisateurs d’Instagram avaient déclaré que la fonction DM de l’application s’était arrêtée sur les appareils Android et iOS. De nombreux utilisateurs vivant en Europe ont été confrontés à la panne et les utilisateurs en Inde n’ont pratiquement pas été affectés. Comme mentionné, l’erreur actuelle semble également avoir un impact sur certains utilisateurs en Inde. Dans une autre nouvelle liée aux pannes, les services Google tels que Gmail, Drive, YouTube, etc. étaient en panne pour de nombreux utilisateurs à travers le monde environ 45 minutes, plus tôt cette semaine. La société avait déclaré que l’erreur avait été causée par un « problème de quota de stockage interne » qui gère l’authentification. Pendant la panne, les utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir utiliser ses services sur les appareils de bureau, Android et iOS. Bien que certains utilisateurs aient suggéré des solutions de contournement avec le mode incognito, beaucoup ont été largement impactés pendant près d’une heure.

Pendant ce temps, Facebook n’a pas encore partagé plus de détails sur la prétendue erreur affectant Instagram.