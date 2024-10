Instagram utilisé comme outil de recrutement pour les vols de banques en Californie, selon un acte d’accusation fédéral

Un grand jury fédéral a inculpé trois personnes accusées d’une série de vols de banques dans le nord de la Californie, dont un à Sacramento l’année dernière, au cours duquel des femmes auraient été recrutées principalement sur Instagram pour remettre des billets exigeant de l’argent aux caissiers de banque.

Dontae Jerome Jones Jr., 20 ans, Yasmin Charisse Millett, 21 ans, et JoMya Mauriyne Futch, 21 ans, ont été accusés de complot en vue de commettre un vol de banque et un vol de banque, le Bureau du procureur américain à Sacramento annoncé dans un communiqué.

Futch fait face à une accusation supplémentaire de parjure. Les procureurs ont déclaré que Futch avait témoigné le 15 août en tant que témoin du grand jury et avait sciemment fait de fausses déclarations.

Les trois accusés ont été arrêtés. Futch et Millett ont été traduits en justice la semaine dernière devant le tribunal de district américain du district oriental de Californie. Les archives judiciaires montrent que Jones, qui a été arrêté dans le comté d’Alameda, a été traduit en justice devant un tribunal fédéral mardi à Sacramento.

Jones et Jerome étaient détenus jeudi dans la prison principale du comté de Sacramento et ils ne sont tous deux pas éligibles à une libération sous caution. Futch, de Richmond, a été libéré sous caution de 25 000 $ en attendant son procès, selon les archives judiciaires.

Jones et Millet, qui ont vécu dans des motels du nord de la Californie sans adresse fixe, sont accusés d’être les cerveaux du stratagème de braquage de banque et d’avoir recruté des personnes présentant des billets exigeant de l’argent liquide aux banques, selon l’acte d’accusation déposé le 26 septembre, qui a été descellé la dernière fois. semaine après l’arrestation des trois accusés.

Les procureurs ont déclaré que Jones et Millett avaient conspiré pour commettre au moins 10 vols de banque dans huit coopératives de crédit et deux banques à Sacramento, Vallejo, Suisun City, Benicia, Concord et Antioch et avaient travaillé avec d’autres pour commettre les vols de banque.

Jones et Millett « recherchaient et formaient activement des recrues », y compris Futch, comme « passeurs de notes dans les banques ciblées », selon l’acte d’accusation. Millet aurait annoncé le complot de braquage de banque dans des vidéos Instagram et des photographies d’elle-même et d’autres participants détenant de grandes sommes d’argent.

« Joyeux lundis Money Makin(sic) ! Il me reste une place dans un robinet de voiture », aurait écrit Millett dans les publications Instagram, selon l’acte d’accusation.

Futch est accusé d’être une recrue qui a volontairement rejoint le complot pour agir en tant que passeur de notes à au moins deux reprises. L’acte d’accusation indique que Jones et Millett ont parfois ordonné aux recrues de porter des lunettes de soleil noires dans les banques pour dissimuler leur identité et les ont encouragées à porter des sacs à main pour contenir l’argent volé alors qu’elles quittaient la banque et partaient dans un véhicule d’escapade en attente.

Jones et Millett sont accusés d’avoir utilisé des véhicules souvent volés, parfois aux vitres fortement teintées pour dissimuler ceux qui se trouvaient à l’intérieur, pour conduire les recrues vers les banques. L’acte d’accusation allègue que Jones et Millett, à au moins une occasion, ont utilisé la menace de la force pour contraindre les personnes qu’ils ont recrutées en ligne comme passeurs de billets de vol de banque, et qu’ils auraient utilisé un mineur au moins une fois pour commettre le vol de banque.

Dans le communiqué de presse, les procureurs ont déclaré que les braqueurs de banque avaient utilisé des billets menaçants exigeant de l’argent, ordonnant généralement aux employés de la banque de remettre l’argent sous peine de « tuer tout le monde ici ».

L’acte d’accusation allègue qu’une note remise à un employé d’une coopérative de crédit de Suisun City contenait ces instructions : « N’établissez pas de contact visuel, n’ayez pas l’air suspect, n’appuyez pas sur le bouton d’urgence, souriez et retirez l’argent, sinon je tirerai. »

À une occasion, une femme a été tenue sous la menace d’une arme et l’a forcée à commettre le braquage de banque contre sa volonté, selon le bureau du procureur américain.

La femme a été détenue sous la menace d’une arme par une personne non identifiée dans le véhicule le 24 juillet 2023, après que Jones ait conduit Millett et les deux autres personnes dans une banque à Benicia, selon l’acte d’accusation. L’arme a été pointée sur la femme après que Jones et Millett lui auraient dit qu’elle devait entrer et remettre le billet exigeant à l’employé de la banque. Le braquage de banque présumé a eu lieu et plus de 13 000 $ en espèces ont été volés.

S’ils sont reconnus coupables de complot en vue de commettre un vol de banque, les accusés encourent une peine maximale de cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars, une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour les accusations de vol de banque, selon le procureur américain. Bureau.

Les procureurs ont déclaré que Futch, s’il était reconnu coupable de parjure, encourrait une peine maximale de cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars.