La plate-forme de partage de photos appartenant à Facebook, Instagram, semble tester une nouvelle interface pour afficher des histoires sur le bureau. Dans la nouvelle mise en page, les histoires Instagram sur le bureau apparaîtront dans un carrousel, au lieu du format actuel à une seule vignette qui occupe toute la page. La navigation reste la même, les utilisateurs devant cliquer sur les histoires ou les laisser jouer automatiquement. Avec la nouvelle mise en page, il sera plus facile de garder une trace de l’emplacement d’un utilisateur dans sa file d’attente.

Selon un rapport paru dans Engadget, Instagram a déjà commencé à tester la nouvelle mise en page, mais il n’est pas clair combien d’utilisateurs voient le nouveau look, ou si le changement restera permanent pour ceux qui voient une nouvelle mise en page différente pour Histoires Instagram. Un porte-parole d’Instagram a confirmé à Engadget que la société testait effectivement la nouvelle mise en page Instagram Stories et qu’elle a commencé à apparaître auprès d’un petit groupe d’utilisateurs d’Instagram le mois dernier, mais n’a pas commenté quand elle pourrait être largement disponible.

Jusqu’à présent, la vérification d’une histoire Instagram occupe tout l’écran et il n’y a pas d’option pour passer à l’histoire de la personne suivante, bien qu’il existe des boutons de navigation. La nouvelle mise en page suggérée dans le rapport Engadget rendra certainement les histoires Instagram sur le bureau plus attrayantes et plus propres à regarder.

Instagram avait, en 2020, apporté de nouvelles fonctionnalités importantes, notamment Instagram Reels, des améliorations d’Instagram Live, le mode Vanish et l’intégration la plus importante de Facebook Messenger avec Instagram Inbox.