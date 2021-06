Instagram teste maintenant la publication de publications sur ordinateur

Instagram a commencé à tester la création et la publication de publications sur ordinateur. La fonctionnalité a été repérée par le consultant en médias sociaux Matt Navarra, qui a partagé des captures d’écran sur Twitter, révélant que les utilisateurs auront à peu près le même contrôle sur les photos et leur apparence dans le fil d’actualité.









Un aperçu rapide du fonctionnement d’Instagram sur le bureau

Certains utilisateurs devraient recevoir une icône Plus, mais cela ne fonctionnera que pour les publications pour le moment avec des histoires et des bobines non encore prises en charge. Une fois qu’une image est ajoutée en faisant glisser ou en parcourant manuellement les dossiers, vous aurez le choix de recadrer l’image, puis de la modifier avec des filtres ou avec les options plus détaillées.

Une fois que tout est terminé avec la préparation de l’image, le dernier panneau donnera les options pour ajouter des légendes, l’emplacement, marquer des personnes et tous les paramètres avancés comme désactiver les commentaires, masquer les goûts et les vues, les options de partage, etc.

Facebook, le parent d’Instagram, a confirmé que de nombreuses personnes utilisent le réseau social depuis leur ordinateur, les équipes de Menlo Park testent donc A/B la fonctionnalité pour créer une publication Feed.

