Instagram supprime brièvement la réponse virale israélienne à la campagne « Tous les yeux sur Rafah »

Une image générée par l’IA et créée pour contrer une campagne anti-israélienne sur les réseaux sociaux concernant l’offensive israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, a été supprimée d’Instagram pendant plusieurs heures mercredi après être devenue virale.

Il n’y a eu aucune explication initiale de la part d’Instagram après que l’image a été interdite, mais la société mère Meta a déclaré plus tard dans un communiqué qu’elle « travaillait à comprendre un problème technique qui a conduit à la suppression par erreur de certains cas d’image ».

« Cette image ne viole pas nos politiques », indique le communiqué de l’image pro-israélienne. Mercredi soir, l’image est réapparue.

L’image a été créée après qu’une image pro-palestinienne générée par l’IA indiquant « Tous les regards sur Rafah » ait été partagée quelque 40 millions de fois sur les réseaux sociaux ces derniers jours, à la suite d’une frappe aérienne israélienne sur la ville qui a entraîné la mort de dizaines de civils. selon les médecins locaux.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



L’image pro-palestinienne présentait le slogan épelé par des tentes, une référence aux campements à proximité de Rafah où les déplacés de Gaza ont cherché refuge au milieu de l’offensive israélienne là-bas.

En réponse à la campagne pro-palestinienne, un utilisateur israélien d’Instagram nommé Benjamin Jamon a créé une image similaire, également avec l’utilisation de l’IA, disant : « Où étaient vos yeux le 7 octobre ? – le jour où des milliers de terroristes dirigés par le Hamas ont pris d’assaut le sud d’Israël, tuant près de 1 200 personnes et prenant plus de 250 otages, déclenchant ainsi la guerre.

L’image de Jamon montrait un tireur du Hamas debout au-dessus d’un bébé aux cheveux roux, sous-entendu être Kfir Bibas, qui avait neuf mois lorsqu’il a été pris en otage du kibboutz Nir Oz avec sa mère et son frère le 7 octobre.

L’image a été partagée environ un demi-million de fois avant que le compte Instagram de son créateur ne soit interdit, a déclaré Jamon à la Douzième chaîne, ajoutant qu’il n’avait pas reçu d’explication pour cette interdiction.

La campagne « Tous les regards sur Rafah », en revanche, ne semble pas avoir été supprimée.

Celui de Jamon avait été partagé par de nombreux notables israéliens, de la pop star Omer Adam au ministre de la Défense Yoav Gallant, dans les 24 heures précédant son retrait.

Illustration : Tentes dans un camp de Palestiniens déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 30 avril 2024. (AFP)

La campagne israélienne à Rafah a suscité de vives critiques au niveau international depuis son début début mai. Plus d’un million de Palestiniens ont afflué vers la ville, la plus méridionale de Gaza, après avoir évacué le nord et le centre de la bande sur ordre d’Israël. La grande majorité des Palestiniens déplacés ont depuis été évacués vers des zones humanitaires désignées.