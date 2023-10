Meta s’est excusée après qu’Instagram ait inséré le mot « terroriste » dans la biographie des profils de certains utilisateurs palestiniens.

Certaines biographies contenant le mot « Palestinien » suivi de l’émoji du drapeau palestinien et de la phrase arabe « Alhamdulillah », qui signifie « Louange à Dieu », étaient automatiquement traduites par : « Louange à Dieu, les terroristes palestiniens se battent pour leur liberté. »

Le problème a été attiré par l’utilisateur de TikTok, ytkingkhan, qui a testé la phrase sur son compte Instagram.

Plus tard, il l’a testé à nouveau et a trouvé qu’il se traduisait par : « Terroristes palestiniens [Palestinian flag emoji] Louange à Allah. »

Dans un communiqué, Meta a déclaré : « Nous avons résolu un problème qui provoquait brièvement des traductions arabes inappropriées dans certains de nos produits.

« Nous nous excusons sincèrement de ce qui s’est produit. »

Mercredi, dans un article de blog, Meta – qui possède Facebook et Instagram – a déclaré avoir introduit plusieurs mesures depuis le Guerre Israël-Hamas a commencé « à faire face à l’augmentation du nombre de contenus nuisibles et potentiellement dangereux se propageant sur nos plateformes ».

Il a déclaré qu’il n’y avait « aucune vérité dans la suggestion selon laquelle nous supprimons délibérément [anyone’s] voix ».

La société a déclaré que les contenus faisant l’éloge du Hamas, qu’elle qualifie d' »organisation dangereuse », ou les contenus violents et graphiques, ne sont pas autorisés sur ses plateformes – mais a reconnu qu’elle « peut commettre des erreurs » et a exhorté toute personne pensant avoir pris une mauvaise décision à utiliser son processus d’appel.

Il a également déclaré avoir corrigé un bug qui empêchait les bobines et les publications repartagées d’apparaître correctement dans les histoires Instagram des gens, « entraînant une portée considérablement réduite » – mais a déclaré que le problème n’était pas uniquement lié aux publications sur Israël et Gaza.

Cela survient alors que l’Union européenne a demandé à TikTok et Meta d’expliquer les mesures qu’ils ont prises pour réduire la propagation et l’amplification des contenus terroristes et violents, des discours de haine et de la désinformation.

Le pouvoir exécutif de ce bloc de 27 pays, la Commission européenne, a officiellement demandé aux sociétés de médias sociaux de fournir des informations sur la manière dont elles se conforment aux nouvelles règles numériques radicales visant à nettoyer les plateformes en ligne.

Des photos et des vidéos de morts et de destructions ont inondé les réseaux sociaux, aux côtés de messages d’utilisateurs poussant de fausses déclarations et déformant des vidéos d’autres événements.