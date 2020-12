Instagram cherche des moyens de lutter contre le harcèlement des personnalités publiques en tant que priorité absolue pour le moment, a déclaré le PDG Adam Mosseri. Lors de la conférence Facebook Fuel for India 2020 plus tôt dans la journée, Mosseri, en conversation avec le créateur de contenu Instagram populaire Kusha Kapila, a souligné le travail que la société a jusqu’à présent réussi à faire avec la réglementation des actes d’intimidation sur Instagram, tout en affirmant que pour le moment, il est la réglementation du harcèlement sur la plateforme qui est la priorité absolue.

Au cours de la session, Mosseri a également évoqué le travail d’Instagram sur l’ajout d’outils qui permettraient à diverses entreprises et créateurs de monétiser leur contenu, tout en expliquant comment fonctionnent les « interdictions de l’ombre » – et pourquoi elles sont nécessaires pour la plate-forme.

Faire face à l’intimidation et au harcèlement

«Nous continuons d’entendre que ce (harcèlement) est uniquement lié aux commentaires, c’est donc l’une des choses que nous essayons de résoudre», a déclaré Mosseri. Pour l’intimidation, il dit que la première étape consiste à accepter que le problème existera quoi qu’il arrive, ce qui les aide à trouver des solutions, à partir de zéro. C’est cela qui a aidé la plate-forme à créer des outils qui tentent de résoudre le problème fondamental de l’intimidation – un changement de pouvoir psychologique entre deux utilisateurs.

C’est cela qui a apparemment conduit à la stratégie qu’Instagram a appliquée actuellement. Comme le dit Mosseri, «Nous sommes fiers de notre bouton« restreindre ». Cela aide les utilisateurs à conserver ce que nous appelons un « déni plausible », de sorte que l’intimidateur ne sache pas quand vous les avez restreints. Lorsqu’ils commentent votre message, ils ne sauront pas qu’il n’apparaîtra pas. Il semblera qu’ils ont commenté, mais cela ne s’affichera pas tant que vous ne l’autoriserez pas personnellement. Vous pouvez également voir un message sans confirmation de lecture, et il apparaît dans l’autre boîte de réception. »

Activation des créateurs, prévention des violations

La monétisation est également la clé de l’avenir d’Instagram, a admis Mosseri, car il a déclaré que la priorité numéro un de la plate-forme était ses millions de créateurs de contenu original. «Mais nous parlons également de petites et grandes entreprises, de détaillants, etc. En fonction de l’entreprise que vous dirigez, il existe différentes façons de tirer parti de notre plateforme et de gagner de l’argent. Nous voulons créer une suite de services au fil du temps, pour nous assurer que différentes entreprises utilisent différents services car il n’y a pas une solution qui convient à tout le monde. Nous espérons créer tout un ensemble d’outils, afin qu’il convienne à toute entreprise souhaitant travailler sur Instagram », déclare Mosseri. Cependant, il ajoute également qu’Instagram aurait déjà dû faire plus sur ce front.

Mosseri a également évoqué les « interdictions de l’ombre » sur l’application, ce qui, selon lui, est l’impact direct d’un créateur qui enfreint les directives spécifiques de la communauté et du contenu sur Instagram. Il souligne qu’Instagram informe automatiquement un utilisateur d’un contenu supprimé à la suite d’un rapport ou d’une violation détectée automatiquement, et sous réserve de la répétition de cet acte, le compte lui-même peut être supprimé. Tous ces aspects comprennent les différentes formes d’interdiction des clichés instantanés, qui découlent directement de la nature du contenu que les utilisateurs partagent sur la plateforme.

Enfin, il a également évoqué la série de mises à jour de l’application en 2020. «C’est toujours un équilibre difficile – d’un côté, la facilité est la raison pour laquelle les gens ont rejoint la plate-forme. De l’autre, le monde change, et si nous ne nous adaptons pas, nous prenons du retard. Ainsi, 2020 a été une année différente et nous avons ressenti le besoin de répondre à de nombreux changements en conséquence », a conclu Mosseri.