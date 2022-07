Instagram revient sur les changements après que Kardashians ait critiqué l’application: “Arrêtez d’essayer d’être TikTok” – National

Au milieu des réactions croissantes des utilisateurs, Meta, la société mère d’Instagram, va annuler une version test de la populaire application de partage de photos qui présentait davantage de contenu recommandé tout en supprimant les publications des comptes que les utilisateurs suivaient réellement.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé pour la première fois le retour sur le Bulletin technique de la plate-forme jeudi, affirmant que la société repenserait la version récemment publiée d’Instagram qui donnait la priorité aux vidéos recommandées par les algorithmes.

Instagram avait également testé en version bêta des publications en plein écran sur sa chronologie, similaire au format de l’application de partage de vidéos TikTok.

“Je suis content que nous ayons pris un risque – si nous n’échouons pas de temps en temps, nous ne pensons pas assez grand ou assez audacieux”, a déclaré Mosseri à Platformer. “Mais nous devons absolument prendre du recul et nous regrouper.”

Les récents changements d’Instagram ont provoqué la colère d’une vague d’utilisateurs, y compris certains de ses influenceurs les plus populaires. Les critiques se sont plaints d’avoir dû parcourir une multitude de vidéos recommandées afin de trouver ce qu’ils cherchaient vraiment : les messages de leurs amis et de leur famille.

La nouvelle mise à jour d’Instagram a vraiment compris ce que je cherchais :

– aucun contenu de mes amis

– republié des TikToks à partir de comptes memes que je ne suis pas

– 100x plus de publicités

– tout joué à plein volume contre ma volonté – Meg Watson (@msmegwatson) 14 juillet 2022

Lundi, les sœurs Kylie Jenner et Kim Kardashian ont toutes deux publié un message sur leurs pages Instagram, qui sont suivies par des centaines de millions de personnes, implorant l’application de “Make Instagram Instagram Again”.

“Arrêtez d’essayer d’être Tiktok, je veux juste voir de jolies photos de mes amis”, lit-on dans le post.

En 2018, Jenner a prouvé à quel point elle était influente dans le secteur des médias sociaux lorsque Le stock de Snapchat a chuté après avoir fustigé sa refonte.

Un jour après la publication conjointe de Kardashian, Mosseri a publié une courte vidéo répondant au contrecoup que l’application recevait. Il a déclaré que sur la base des données d’Instagram, les utilisateurs interagissaient de plus en plus avec les vidéos et que l’application continuerait à pousser son contenu recommandé par algorithme.

👋🏼 Il se passe beaucoup de choses sur Instagram en ce moment. Je voulais aborder quelques points sur lesquels nous travaillons pour faire d’Instagram une meilleure expérience. N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS – Adam Mosseri (@mosseri) 26 juillet 2022

Mais en seulement deux jours, l’équipe d’Instagram a changé de cap.

“Sur la base de nos conclusions et des commentaires de la communauté, nous suspendons le test en plein écran sur Instagram afin que nous puissions explorer d’autres options, et nous réduisons temporairement le nombre de recommandations que vous voyez dans votre flux afin que nous puissions améliorer la qualité de votre expérience », a déclaré jeudi un porte-parole de Meta via CNN.

“Nous reconnaissons que les changements apportés à l’application peuvent être un ajustement, et même si nous pensons qu’Instagram doit évoluer à mesure que le monde change, nous voulons prendre le temps de nous assurer que nous faisons bien les choses”, ajoute le communiqué.

Mosseri, cependant, a clairement indiqué dans son entretien avec Platformer qu’Instagram continuera à pivoter vers le partage de vidéos. Bien que l’application réduise temporairement les vidéos sur les délais, elle recommencera à diffuser le contenu recommandé une fois que l’entreprise estimera avoir suffisamment amélioré son algorithme.

“Lorsque vous découvrez quelque chose dans votre flux que vous n’avez pas suivi auparavant, il devrait y avoir une barre haute – ça devrait être génial”, a déclaré Mosseri. « Et je ne pense pas que cela se produise assez en ce moment. Je pense donc que nous devons prendre du recul, en termes de pourcentage de flux qui sont des recommandations, améliorer le classement et les recommandations, puis – si et quand nous le ferons – nous pourrons recommencer à croître.

“Je suis convaincu que nous le ferons”, a-t-il ajouté.

















