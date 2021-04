Instagram dit qu’il sympathise avec les footballeurs et les clubs qui participent au boycott des réseaux sociaux, afin de prendre position contre les abus raciaux en ligne.

Ces dernières semaines, un certain nombre d’acteurs, dont l’ancien attaquant d’Arsenal, Thierry Henry, ont quitté les plateformes en ligne en raison du manque d’action des entreprises technologiques. Il en va de même pour des clubs comme Swansea City, Birmingham City et les Rangers.

En réponse, le responsable de la politique d’Instagram, Fadzai Madzingira, a déclaré à Sky Sports News: « Je sympathise avec beaucoup de frustrations. Je pense que ce qui est intéressant avec les boycotts, c’est que dans le passé, les boycotts sont souvent dus au fait que les gens ne sont pas d’accord. Dans ce cas, nous sommes du même côté.

Thierry Henry a quitté les médias sociaux suite à l’inaction des entreprises de médias sociaux



«Nous voulons travailler pour avoir une plate-forme qui ne comporte pas ce genre d’abus. Les gens ne devraient pas avoir à faire face à ce genre d’abus.

«Nous accueillons favorablement les conversations sur la façon dont nous pouvons continuer à améliorer notre produit et comment nous pouvons travailler sur des outils pour assurer la sécurité des personnes.

« Le but des médias sociaux est de s’assurer que les gens ont une voix pour prendre position. De notre côté, nous reconnaissons que cela fait partie d’une conversation plus large visant à sensibiliser. »

Instagram a maintenant annoncé le déploiement d’un nouvel outil qui, espère-t-il, permettra de lutter contre les abus en ligne. En collaboration avec des associations caritatives anti-discrimination, la plateforme en ligne a développé une liste prédéfinie de termes offensants et d’émojis.

Si un message privé contient du contenu préjudiciable, il sera filtré, afin qu’un utilisateur n’ait pas à le consulter. La fonctionnalité, qui doit être activée, sera déployée dans divers pays au cours des prochaines semaines.

Tyrone Mings d’Aston Villa est l’un des nombreux footballeurs qui ont été victimes d’abus racistes ces dernières semaines



Yan Dhanda et Jamal Lowe de Swansea, le défenseur d’Aston Villa Tyrone Mings et l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling ont tous été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux.

Alors que des plateformes en ligne comme Instagram ont eu des conversations avec des clubs et des joueurs de football ces derniers mois, il y a eu de nombreuses critiques sur la manière dont les abus en ligne ont été traités.

L’une des principales préoccupations est que les abuseurs ne voient souvent leurs comptes désactivés que pendant un certain temps. Une interdiction permanente ne s’applique que si un contrevenant enfreint à plusieurs reprises les règles. Beaucoup de gens pensent donc que les utilisateurs devraient être obligés de fournir une pièce d’identité afin de pouvoir être retrouvés par les autorités, si nécessaire.

Cependant, bien qu’Instagram insiste sur le fait que c’est un sujet qui a fait et continue d’être débattu, il y a d’autres facteurs à prendre en compte, tels que l’inclusivité et la collecte de données.

Swansea City a boycotté les réseaux sociaux à la suite des abus commis contre Yan Dhanda et Jamal Lowe



Mme Madzingira a déclaré: « Le but de Facebook et d’Instagram est de s’assurer que nous connectons les gens. Si nous vivons dans un monde où les personnes mêmes que nous essayons de donner une voix n’y ont pas accès, je pense que soulève des questions sociétales vraiment intéressantes quant à savoir si nous pensons que c’est acceptable, en particulier dans un monde qui est après les manifestations du BLM en 2020 et avec des conversations sur la race au Royaume-Uni aujourd’hui.

«Pour nous, nous sommes très convaincus qu’il est important de garantir que les gens aient accès à la plateforme et puissent se connecter. C’est quelque chose avec lequel nous avons essayé de trouver le bon équilibre.

«Cela dit, cela ne signifie pas que nous ne prenons pas au sérieux le fait de pouvoir attaquer des personnes qui abusent à plusieurs reprises des normes de notre communauté sur la plate-forme.

« Ce genre d’abus est épuisant. C’est épuisant émotionnellement et mentalement et c’est quelque chose que nous prenons très au sérieux et c’est quelque chose que nous avons pris en compte comme feedback lorsque nous avons créé cet outil ».

