Instagram restaure les publications émettant des MENACES DE MORT contre l’ayatollah Khamenei d’Iran, affirmant qu’elles sont dans « l’intérêt public »

La plate-forme avait précédemment supprimé les vidéos, en raison de violations de ses directives communautaires contre « violence et incitation ». Les messages étaient principalement liés aux protestations en cours contre les pénuries d’eau dans la province du Khuzestan en République islamique.

Dans une déclaration au média Middle East Eye, la société a déclaré que les vidéos avaient été restaurées après qu’il a été décidé que l’expression « Mort à Khamenei » était utilisée comme un « mandataire pour critiquer et protester contre le gouvernement ».

« Appeler à la mort de politiciens n’est pas autorisé dans le cadre de nos politiques et nous supprimions initialement les messages qui incluaient #DeathtoKhamenei », un porte-parole anonyme de Facebook, propriétaire d’Instagram, a déclaré au point de vente.

«Cependant, après évaluation, nous avons pris conscience que cette phrase est utilisée comme un proxy pour critiquer le gouvernement iranien, plutôt qu’une menace violente, et nous avons restauré les messages que nous avions initialement supprimés. Nous avons sollicité les commentaires d’experts locaux et d’experts des droits de l’homme pour déterminer cela », a déclaré le porte-parole.

Bien que l’entreprise n’ait pas précisé qui « experts » il a été consulté, le contenu bloqué a été restauré après que certaines personnalités iraniennes éminentes aient accusé la plate-forme de censure. L’artiste hip-hop Hichkas appelé la suppression des postes « ridicule. »

Alors que la République islamique assassine littéralement les manifestants, @instagram supprime les vidéos des manifestations pour « violence et incitation », en raison des slogans « Mort à Khamenei » scandés par les manifestants. C’est ridicule. Arrêtez de supprimer ces vidéos. https://t.co/LF8mcomLUo – Hichkas (@HichkasOfficial) 20 juillet 2021

Au cours de la semaine dernière, la province du sud-ouest riche en pétrole a connu des manifestations parfois violentes, au cours desquelles des slogans généraux antigouvernementaux ont été proéminents. Un certain nombre de morts ont été signalés, après que les forces de sécurité aient été mobilisées pour disperser la foule.

« Les fonctionnaires ont le devoir de s’occuper des problèmes actuels du Khuzestan, et si quelqu’un pense au peuple, il ne peut pas rester indifférent aux problèmes difficiles du Khuzestan. C’est le devoir urgent, clair et constant des gouvernements de penser au peuple », l’ayatollah a partagé jeudi sur son compte Instagram officiel.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par l’ayatollah Seyed Ali Khamenei (@khamenei_ir)

Dans ses directives communautaires, Instagram note que, bien qu’il supprime le contenu qui contient « menaces crédibles ou discours de haine » contre les particuliers, il « Permet généralement une conversation plus forte autour de personnes qui figurent dans les nouvelles ou qui ont un large public en raison de leur profession ou des activités choisies. »

Les directives sont basées sur les normes communautaires de Facebook. Dans ses conseils aux modérateurs, la société déclare accepter les attaques contre des personnes publiques afin de « autoriser la discussion, qui comprend souvent des commentaires critiques ».

Alors qu’il a une interdiction générale des menaces de mort contre des particuliers, Facebook a besoin de preuves que des personnalités publiques ont été « exposé volontairement » à « appels à mort » de supprimer ce contenu sur ses plateformes. Par exemple, les menaces de mort contre des dirigeants politiques sont apparemment légitimes tant que l’utilisateur qui les menace ne les tague pas dans la publication.

De plus, les lignes directrices sur la violence et l’incitation interdisent les publications telles que « menaces pouvant entraîner la mort (et d’autres formes de violence de haute gravité) » ciblant des personnes, y compris « contenu où un symbole représente la cible ».

Après l’assassinat du général Qassem Soleimani l’année dernière, Instagram avait supprimé les publications des médias et des utilisateurs iraniens qui concernaient son assassinat ou le mentionnaient. Au moins 15 journalistes avaient également signalé que leurs profils avaient été suspendus et que les publications sur Soleimani avaient été définitivement supprimées.

En outre, les comptes officiels de certains journaux et agences de presse iraniens avaient été supprimés par la plateforme, selon la Fédération internationale des journalistes.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!