Instagram rend les comptes des adolescents privés alors que la pression monte sur l’application pour protéger les enfants

Instagram introduit des comptes adolescents distincts pour les moins de 18 ans dans le but de rendre la plateforme plus sûre pour les enfants, dans un contexte de réaction croissante contre la façon dont Les médias sociaux affectent la vie des jeunes.

À partir de mardi, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, toute personne de moins de 18 ans qui s’inscrit sur Instagram sera placée sur un compte pour adolescent et ceux qui ont déjà un compte seront transférés sur un compte au cours des 60 prochains jours. Les adolescents de l’Union européenne verront leurs comptes modifiés plus tard dans l’année.

Meta reconnaît que les adolescents peuvent mentir sur leur âge et affirme qu’ils devront vérifier leur âge plus souvent, par exemple s’ils tentent de créer un nouveau compte avec une date d’anniversaire d’adulte. L’entreprise de Menlo Park, en Californie, a également déclaré qu’elle mettait au point une technologie qui détecte de manière proactive les comptes d’adolescents qui prétendent être des adultes et les place automatiquement dans les comptes d’adolescents restreints.

Les comptes des adolescents seront privés par défaut. Les messages privés sont restreints afin que les adolescents ne puissent les recevoir que de personnes qu’ils suivent ou avec lesquelles ils sont déjà connectés. « Contenu sensible », comme des vidéos de personnes se battant ou ceux qui font la promotion de procédures cosmétiques, seront limités, a déclaré Meta. Les adolescents recevront également des notifications s’ils sont sur Instagram pendant plus de 60 minutes et un « mode veille » sera activé qui désactivera les notifications et enverra des réponses automatiques aux messages directs de 22 heures à 7 heures du matin

Ces paramètres seront activés pour tous les adolescents, mais les jeunes de 16 et 17 ans pourront les désactiver. Les enfants de moins de 16 ans devront obtenir l’autorisation de leurs parents pour le faire.

« Les trois préoccupations que nous entendons de la part des parents sont que leurs adolescents voient du contenu qu’ils ne veulent pas voir, qu’ils sont contactés par des personnes qui ne veulent pas être contactées ou qu’ils dépensent trop d’argent sur l’application », a déclaré Naomi Gleit, responsable produit chez Meta. « Les comptes pour adolescents visent donc à répondre à ces trois préoccupations. »

L’annonce intervient alors que l’entreprise fait face à des poursuites judiciaires de la part des dizaines d’États américains qui l’accusent de nuire aux jeunes et de contribuer à la crise de santé mentale des jeunes en concevant sciemment et délibérément des fonctionnalités sur Instagram et Facebook qui rendent les enfants dépendants de ses plateformes.

Par le passé, les efforts de Meta pour améliorer la sécurité et la santé mentale des adolescents sur ses plateformes ont été accueillis avec des critiques selon lesquelles les changements ne vont pas assez loin. Par exemple, même si les enfants recevront une notification lorsqu’ils auront passé 60 minutes sur l’application, ils pourront la contourner et continuer à faire défiler l’écran.

À moins que les parents de l’enfant n’activent le mode « surveillance parentale », qui leur permet de limiter le temps passé par leurs adolescents sur Instagram à une durée spécifique, par exemple 15 minutes.

Avec les derniers changements, Meta offre aux parents davantage d’options pour surveiller les comptes de leurs enfants. Les moins de 16 ans auront besoin de l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur pour modifier leurs paramètres et les rendre moins restrictifs. Ils peuvent le faire en configurant la « supervision parentale » sur leurs comptes et en les connectant à un parent ou à un tuteur.

Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, a déclaré la semaine dernière que les parents n’utilisent pas le contrôle parental la société a introduit ces dernières années.

Gleit a déclaré qu’elle pensait que les comptes pour adolescents créeraient « une forte incitation pour les parents et les adolescents à mettre en place une supervision parentale ».

« Les parents pourront voir, via le centre familial, qui envoie des messages à leur adolescent et, espérons-le, avoir une conversation avec lui », a-t-elle déclaré. « En cas d’intimidation ou de harcèlement, les parents auront une visibilité sur les personnes que leur adolescent suit, sur les personnes qui suivent leur adolescent et sur les personnes à qui leur adolescent a envoyé des messages au cours des sept derniers jours. Ils pourront, espérons-le, avoir certaines de ces conversations et les aider à traverser ces situations vraiment difficiles en ligne. »

Le médecin général des États-Unis, Vivek Murthy, a déclaré l’année dernière que les entreprises technologiques imposaient trop de responsabilités aux parents lorsqu’il s’agissait de protéger leurs enfants sur les réseaux sociaux.

« Nous demandons aux parents de gérer une technologie qui évolue rapidement et qui change fondamentalement la façon dont leurs enfants se perçoivent, dont ils construisent des amitiés, dont ils perçoivent le monde – et une technologie, soit dit en passant, que les générations précédentes n’ont jamais eu à gérer. » Murthy a dit en mai 2023.