Instagram déploie une nouvelle fonctionnalité appelée « Remix » pour permettre aux créateurs de Reels de rendre leur contenu plus « attrayant ». Le Remix dans Instagram Reels est similaire à la fonction Duets de TikTok qui permet efficacement aux utilisateurs d’interagir avec d’autres clips sur la plate-forme – leur permettant de créer de nouvelles versions ou d’ajouter de nouveaux angles au téléchargement d’origine. Il permet essentiellement aux créateurs d’enregistrer leur version à côté d’une autre vidéo qui peut être leur enregistrement passé ou le contenu d’un autre utilisateur. Lorsque le créateur utilise Remix avec une vidéo existante, l’autre utilisateur reçoit une notification. Dans un communiqué, la plate-forme appartenant à Facebook indique que les utilisateurs peuvent désormais ajouter de la «magie collaborative» à Reels et les laisser interagir avec les tendances, les chansons et d’autres utilisateurs. La fonctionnalité sera particulièrement utile pour les créateurs de contenu en Inde qui ont apprécié la fonctionnalité sur TikTok. Le gouvernement indien a interdit TikTok pour des raisons de sécurité.

Instagram ajoute que Remix for Reels a été initialement déployé auprès de créateurs populaires sur la plate-forme comme Faisal Shaikh (@ mr_faisu_07), Jannat Zubair Rahmani (@ jannatzubair29), Sukriti Sharma (sukriti__sharmaaa), RJ Abhinav (@rjabhinavv) et Adv. Manav Chhabra (@ mr.mnv). Pour utiliser la fonction Remix, trouvez une bobine (la vôtre ou celle d’un autre utilisateur), appuyez sur le menu à trois points et sélectionnez «Remixer cette bobine». L’écran se divisera en deux écrans verticaux – l’un avec la bobine d’origine, et le second contiendra votre version. Votre enregistrement sera côte à côte avec la bobine d’origine. Une fois enregistrés, les utilisateurs peuvent contrôler le volume de l’audio d’origine, leur propre audio enregistré et même ajouter une voix off. Pour modifier les commandes de volume, appuyez sur l’icône du curseur en haut et pour ajouter une voix off, appuyez sur l’icône du microphone en haut. Seuls les Reels nouvellement téléchargés auront Remix activé.

Depuis le lancement d’Instagram Reels l’année dernière, la société de médias sociaux a ajouté de nombreuses fonctionnalités pour la rendre plus attrayante. Instagram a également modifié l’emplacement de la page Reels pour la rendre plus accessible aux utilisateurs. On dit également que les bobines obtiennent le bouton d’achat, similaire à celui d’IGTV. Récemment, Instagram a déployé l’option Reels sur Instagram Lite – la version atténuée de l’application d’origine. Cependant, les utilisateurs Lite peuvent uniquement afficher les clips et ne pas les enregistrer.