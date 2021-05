Instagram ramène le comptage Like comme une fonctionnalité opt-in

Instagram et Facebook tentent de masquer le nombre de J’aime depuis un an, la fonctionnalité devenant officielle au milieu de la pandémie. Aujourd’hui, Instagram a révélé qu’il ramène les compteurs, mais les utilisateurs auront le contrôle sur ce qu’ils voient et ce que leurs abonnés peuvent voir.

Tout d’abord, il existe la possibilité de masquer le décompte de tous les messages du fil d’actualité. Cela vous permet de vous concentrer sur les photos et les vidéos plutôt que sur la popularité d’un article donné. La bascule se trouve dans la nouvelle section Messages dans Paramètres -> Confidentialité et s’applique instantanément.

En ce qui concerne le contenu personnel, vous pouvez désactiver les comptes comme sur vos publications, mais ils doivent appuyer eux-mêmes sur l’interrupteur – actuellement, les likes sont visibles. De plus, il n’y a pas de bascule principale, vous devez donc désactiver le compteur dans chaque article s’ils veulent que les numéros soient masqués dans tout le profil.

Selon Instagram, il y a eu un certain changement dans l’expérience des gens – certains l’ont trouvée déprimante, tandis que d’autres l’ont utilisée comme des comptes pour avoir une idée de ce qui est tendance ou populaire. Les créateurs étaient également divisés sur la question, de sorte que la plate-forme a finalement décidé de laisser le soin aux utilisateurs – publics ou privés, vérifiés ou non.

La source