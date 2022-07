Instagram pourrait vous demander votre race, votre origine ethnique

Instagram commencera à demander à certains utilisateurs américains leur race et leur origine ethnique afin de mieux comprendre comment les personnes de différentes communautés sont affectées par l’application, a déclaré la société. Jeudi. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré que toutes les réponses seront cryptées et ne pourront pas être connectées au compte d’une personne.

“Il est dans notre intérêt de faire en sorte qu’Instagram soit une expérience aussi formidable que possible pour toutes les communautés”, a déclaré Mosseri dans une vidéo publiée sur Twitter. “Si nous voulons nous assurer qu’Instagram est une expérience juste et équitable, nous devons comprendre comment cela fonctionne pour différentes communautés.”

Un groupe aléatoire d’utilisateurs américains sera invité à participer à l’enquête. Une invite en haut de votre flux vous amènera à une enquête YouGov. Instagram a déclaré que la participation à l’enquête est facultative et que vos réponses ne limiteront pas votre expérience dans l’application.

Une fois les enquêtes terminées, elles seront envoyées aux partenaires de recherche d’Instagram Texas Southern University, University of Central Florida, Northeastern University et Laboratoires Oasis. Ces partenaires partageront ensuite une analyse agrégée des données avec Instagram.

“Les réponses des utilisateurs sont cryptées et séparées, avec des calculs algorithmiques distribués et des stockages de données dans différentes institutions, de sorte que personne ne peut lier les réponses aux enquêtes aux comptes Instagram”, a déclaré le Dr Zhishan Guo, professeur adjoint au Département de génie électrique et informatique de l’UCF. a dit.

Instagram a déclaré que ces réponses ne seront pas utilisées dans ses systèmes publicitaires. La réponse sera supprimée par YouGov après 30 jours, mais vous devez demander la suppression de ces informations auprès des instituts partenaires.

Facebook a annoncé en 2020 que la plateforme et Instagram intensifieraient leurs efforts pour relever les défis auxquels les minorités sont confrontées sur les plateformes. Les entreprises ont également déclaré qu’elles examineraient les préjugés raciaux potentiels dans son algorithme et ses produits. Cela est intervenu après que Facebook a été contraint de lutter contre le contenu haineux sur son site après le meurtre par la police de George Floyd, un homme noir de 46 ans à Minneapolis.

Instagram a créé l’équipe Equity qui s’est concentrée sur “assurer l’équité et le développement équitable des produits”.