Instagram peut faire en sorte que les nouvelles mamans se sentent inadéquates : étude

Alors que Neal a déclaré que certaines célébrités comme Chrissy Teigen, mère de deux enfants, l’ont “gardé très réel” sur Instagram, elle a également “vu beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux tomber [their weight] rapidement et poster comme s’ils étaient revenus à la normale beaucoup plus rapidement que 6 mois.”

En raison des images irréalistes, Gow et son équipe ont déclaré qu’Instagram n’était peut-être pas un bon outil pour partager des informations sur la santé avec les nouvelles mamans.

Mais il existe d’autres options.

La de Montille, basée à Washington, DC, dont les enfants sont nés en 2020 et 2022, a utilisé des applications comme Back to You et Expectful, et elle suit Karrie Locher, infirmière post-partum et néonatale et conseillère en lactation certifiée, sur Instagram. Elle a dit que ces outils se concentrent sur la connexion esprit/corps, ce qui “est mieux que de se concentrer sur la taille de votre jean”.

Les femmes devraient également pouvoir se tourner vers des professionnels de la santé de confiance.

“Les prestataires peuvent commencer à parler de la romance de la grossesse et de la maternité dès les soins prénataux, et ils peuvent commencer à parler davantage de l’utilisation des médias sociaux et des avantages et inconvénients de leur utilisation spécifiquement pendant la période périnatale”, déclare Fortney. “Cela ouvre la porte à une discussion sur un large éventail de questions qui peuvent réellement aider à évaluer, prévenir et traiter les troubles périnatals de l’humeur et de l’anxiété.”