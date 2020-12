La plate-forme de partage de photos appartenant à Facebook, Instagram, a annoncé que le shopping est désormais disponible sur sa section de courtes vidéos (sosie de TikTok) Reels. La fonctionnalité a commencé à se déployer dans le monde entier aujourd’hui et permettra aux utilisateurs, aux entreprises et aux influenceurs d’étiqueter leurs Reels avec des produits sur lesquels les utilisateurs peuvent cliquer et acheter, ou enregistrer pour plus tard. Cela vient après que la société a annoncé des balises d’achat sur les vidéos IGTV en octobre. Instagram avait alors déclaré qu’une fonctionnalité similaire pour Reels serait bientôt disponible.

La nouvelle mise à jour apporte également une balise de contenu de marque que les influenceurs peuvent utiliser pour les publications payantes. Avec ce déploiement, Instagram propose désormais des achats disponibles dans tous les formats – publications, histoires, Live, IGTV et maintenant Reels. Le shopping est une source de revenus importante pour Instagram et Facebook parent. Étant donné qu’Instagram est un support visuel et que les utilisateurs recherchent souvent des inspirations de produits sur Instagram, ajouter la possibilité d’acheter un produit directement à partir de la publication peut être extrêmement rentable pour Instagram, ainsi que pour les entreprises comme Instagram leur apporterait un supplément ( et extrêmement populaire) en ligne. Instagram utilise également Facebook Pay et inclut des fonctionnalités de commerce électronique telles qu’un panier et des pages de paiement, afin que les utilisateurs ne quittent jamais l’application lors de l’achat d’un produit.

L’arrivée des achats sur Reels s’inscrit dans le cadre de la décision de l’entreprise de fournir plus de fonctionnalités au cours des derniers mois, y compris l’intégration de Messenger et des DM d’Instagram.

Incidemment, cela survient à un moment où Facebook a été condamné à un procès parrainé par 48 États aux États-Unis, remettant en question la domination du marché du géant des médias sociaux, son utilisation du pouvoir et a proposé la dissolution de l’entreprise.