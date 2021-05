Instagram permet désormais aux utilisateurs d’ajouter jusqu’à 4 pronoms à leur profil

Instagram, propriété de Facebook, a annoncé qu’il permettrait aux utilisateurs d’ajouter jusqu’à quatre pronoms à leurs profils, qu’ils peuvent ensuite afficher publiquement ou uniquement à leurs abonnés. C’est une autre façon de vous exprimer sur Instagram et la fonctionnalité est maintenant disponible dans quelques pays aujourd’hui avec des plans pour plus. La société, cependant, n’a pas précisé quels pays ont cette fonctionnalité pour le moment.

«Vous pouvez désormais ajouter des pronoms à votre profil avec un nouveau champ. C’est une autre façon de vous exprimer sur Instagram et nous avons déjà vu beaucoup de gens ajouter des pronoms, alors j’espère que cela rend les choses encore plus faciles. Disponible dans quelques pays aujourd’hui avec des plans pour plus », a déclaré Vishal Shah, vice-président des produits chez Instagram.

Les gens peuvent remplir un formulaire pour ajouter un pronom, s’il n’est pas déjà disponible, ou simplement l’ajouter à leur biographie. La nouvelle arrive à un moment où une coalition de 44 procureurs généraux américains a signé une lettre au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, exhortant Facebook à ne pas lancer «Instagram pour les enfants», invoquant des problèmes de santé mentale et de confidentialité.

L’application «Instagram for Kids» permettra aux enfants de moins de 13 ans de commencer à utiliser la populaire application de partage de photos. Cependant, les procureurs généraux ont exhorté Facebook à abandonner son projet de lancer cette nouvelle plate-forme.

Actuellement, les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à avoir un compte Instagram à moins qu’il ne soit explicitement écrit dans la description du profil que le compte est géré par un parent ou un tuteur.

