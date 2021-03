La plate-forme de stockage cloud axée sur la sécurité pCloud a élaboré un rapport sur les applications les plus invasives pour les utilisateurs iOS. L’étude est basée sur les étiquettes de confidentialité d’Apple sur l’App Store, qui catégorise toutes les informations pouvant être collectées sur les utilisateurs par les applications en 14 catégories, et comment elles sont utilisées. Les sections analysées par pCloud sont «Publicité de tiers» et «Publicité ou marketing du développeur». Le rapport indique qu’Instagram est l’application la plus invasive car elle partage 79% de vos données, y compris l’historique de navigation et les informations personnelles avec des applications tierces. Après Instagram, Facebook est la deuxième application la plus invasive, tandis que les applications comme Signal, Netflix et Clubhouse sont les moins inavsives car elles ne partagent pas vos données avec des tiers ou ne les utilisent pas du tout à des fins de marketing. LinkedIn et Uber suivent Instagram et Facebook en termes de vente de vos données à des tiers, car tous deux vendent 50% de vos données, selon le rapport pCloud.

Le rapport pCloud indique qu’en ce qui concerne la nourriture, seules trois applications ne donnent rien du tout – Just Eat, GrubHub et My McDonald’s, utilisant plutôt vos données pour le suivi de l’emplacement et leurs propres besoins marketing. Le rapport pCloud indique que les applications de réseaux sociaux sont les pires contrevenants lorsqu’il s’agit de collecter vos données pour leur propre marketing. Il indique que 80% des applications utilisent vos données pour commercialiser leurs propres produits dans l’application et au-delà. pCloud est arrivé à cette conclusion en analysant le nombre des 14 catégories de données possibles collectées par chacun dans la section « Publicité ou marketing des développeurs » d’Apple. Facebook et Instagram sont à nouveau les pires contrevenants ici car ils utilisent 86% de vos données personnelles pour commercialiser leurs propres produits, suivis de Klarna et GrubHub, qui utilisent chacun 64% de vos données, suivis par Uber et Uber Eats, tous deux utilisant 57% de vos données personnelles.

Le rapport pCloud a également révélé les applications les plus sûres à utiliser et les plus privées, notamment Netflix, Clubhouse, Signal, Skype, Microsoft Teams, Google Classroom, Shazam, Telegram, Etsy, BooHoo, Amtrak, Zoom, Shop et IRS2Go car ils ne partagent pas toute donnée avec des tiers.