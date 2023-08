Instagram obtient une nouvelle interface utilisateur optimisée sur la série Samsung Galaxy Z Fold

Meta déploie une nouvelle mise à jour de l’application Instagram optimisée pour les appareils Galaxy Z Fold, qui corrige le rapport d’aspect et la disposition étranges observés dans les versions précédentes. L’interface utilisateur mise à jour positionne le rail de navigation avec les boutons Accueil, Recherche, Nouvelle publication, Bobines, Profil, J’aime et Messages sur le côté gauche tandis que votre flux est décalé vers la droite. Le gros problème est que le contenu est désormais correctement mis à l’échelle pour des affichages plus grands avec des bobines apparaissant avec des barres noires sur le côté, tandis que les histoires, les images et le reste de l’interface utilisateur sont désormais beaucoup plus faciles à naviguer.









L’interface utilisateur mise à jour d’Instagram sur Galaxy Z Fold 5

Nous avons testé la nouvelle interface utilisateur Instagram sur un Galaxy Z Fold5 et les rapports indiquent que l’ancienne génération d’appareils Z Fold bénéficie également de la nouvelle mise en page, mais le déploiement adopte une approche progressive. Les pliables d’autres marques comme Google Pixel Fold n’ont pas encore reçu la nouvelle interface utilisateur Instagram.

