Instagram n’est plus une application de partage de photos, déclare le chef d’entreprise

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, s’est récemment rendu sur Twitter pour parler des plans de l’entreprise pour le second semestre 2021. Dans la vidéo, Mosseri a décrit certains des changements à venir sur Instagram au cours des prochains mois et sur quoi l’entreprise se concentrera .

L’un des principaux points à retenir de la vidéo est l’aveu de Mosseri concernant la nature du service, que beaucoup spéculent depuis un certain temps maintenant. « Nous ne sommes plus une application de partage de photos. » dit Mosseri, au milieu de la vidéo.

Des changements arrivent sur la vidéo sur Instagram Chez Instagram, nous essayons toujours de créer de nouvelles fonctionnalités qui vous aident à tirer le meilleur parti de votre expérience. À l’heure actuelle, nous nous concentrons sur quatre domaines clés : les créateurs, la vidéo, le shopping et la messagerie. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf — Adam Mosseri (@mosseri) 30 juin 2021

Au lieu de cela, la société se concentrera sur quatre éléments : les créateurs, la vidéo, les achats et la messagerie. La vidéo, en particulier, semble être un objectif majeur pour Instagram car il se considère désormais comme un service de divertissement, similaire à YouTube et TikTok. La société apportera des changements axés sur la vidéo, tels que des vidéos en plein écran, d’abord mobiles et du contenu vidéo en vedette sur la chronologie que vous ne pourrez peut-être pas suivre.

Aucun des changements mentionnés ci-dessus ne surprendrait quiconque ayant utilisé le service au cours des dernières années. Au fur et à mesure que la concurrence évoluait, l’entreprise a constamment changé et s’est transformée pour suivre la dernière tendance. La version actuelle de l’application est à peine reconnaissable avec toutes les nouveautés qui ont été ajoutées récemment et les anciennes choses constamment déplacées.

La dernière vidéo de Mosseri fait partie d’une série de vidéos qu’il a publiées récemment, où il est franc et transparent sur le fonctionnement de l’entreprise, quelque chose qu’Instagram n’a jamais fait dans le passé. Il a récemment posté une vidéo où il a expliqué comment le tristement célèbre algorithme Instagram fonctionne pour organiser votre chronologie, Explore et Reels, et comment des choses comme l’interdiction des ombres fonctionnent.

La dernière vidéo est également louable sur la façon dont elle est directe sur les changements à venir ; Mosseri nomme également directement TikTok et YouTube à un moment donné en ce qui concerne leur popularité et la façon dont Instagram doit s’adapter pour les concurrencer.

Mais bien que tout cela puisse aller et qu’il soit indéniablement bon d’avoir un diktat très clair sur la direction que prend l’entreprise, il est également clair que ceux d’entre nous qui l’ont utilisé comme application de partage de photos devraient probablement chercher ailleurs.