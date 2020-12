Les services appartenant à Facebook tels qu’Instagram, WhatsApp, Messenger, ainsi que la plate-forme Facebook sont confrontés à une panne dans de nombreuses régions du monde. Selon le site Web de suivi des temps d’arrêt, DownDetector, WhatsApp est en panne pour de nombreux utilisateurs depuis hier, tandis que Facebook, Messenger et Instagram ont commencé à signaler des problèmes plus tôt dans la journée. Les problèmes semblent avoir largement affecté les utilisateurs dans les pays européens et certains utilisateurs résidant aux États-Unis sont également confrontés à une erreur. La plupart des utilisateurs en Inde; cependant, ne semblent pas affectés par le problème inconnu. Facebook, dans une déclaration à Reuters, a reconnu le problème, affirmant que la société « s’efforçait de ramener les choses à la normale le plus rapidement possible ».

À partir de WhatsApp, les utilisateurs via DownDetector affirment qu’ils sont confrontés à des problèmes de connectivité avec l’application. Notamment, 30% des utilisateurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas envoyer ou recevoir de messages alors que certains utilisateurs rencontraient des problèmes de connexion. La panne semble être importante au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Belgique et dans certaines régions d’Europe centrale. Selon DownDetector, peu d’utilisateurs à Mumbai rencontrent également des problèmes avec l’application. Alors que l’application Messenger semble ne pas fonctionner dans les mêmes régions européennes. Le site de suivi des temps d’arrêt montre que les utilisateurs en Thaïlande, à Singapour, à Manille, au Bangladesh et dans des États américains comme New York sont également confrontés à des problèmes avec l’application. Les utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir recevoir de messages sur l’application Messenger et le problème a commencé à apparaître aujourd’hui à 15 heures.

Je vois beaucoup de Facebook Messenger sur les tweets de mon pays d’origine, d’accord ka lang, PH? – MouseClicker🇵🇭 #CursedAscension (@ MClick3000) 10 décembre 2020

Suis-je le seul à penser qu’Instagram est en panne? Super ennuyeux! – Jaina Moons (@JainaMoons) 10 décembre 2020

Instagram a signalé une panne partielle à peu près au même moment que Messenger et les utilisateurs en Europe occidentale et centrale ainsi que dans l’est des États-Unis semblent être affectés. De nombreux utilisateurs en Inde dans des villes comme Mumbai, Delhi, Hyderabad et Bengaluru sont confrontés à des erreurs avec l’application. Beaucoup affirment que l’application ne se rafraîchit pas tandis que certains signalent des problèmes de connexion. Pour Facebook, beaucoup affirment que l’application et la plate-forme Web ne fonctionnent pas. La panne de Facebook est importante au Royaume-Uni, en Pologne, en Hongrie, au Portugal, à Melbourne (Australie), au Pérou et à Manille. De nombreux utilisateurs se sont également adressés à Twitter pour se plaindre ou simplement s’ils sont confrontés à une panne. Pour Instagram, certains utilisateurs affirment que le message direct (DM) ne fonctionne pas correctement. Plus d’informations de la société sont attendues prochainement et pour le moment, la cause de la panne dans les applications Facebook reste incertaine.