Instagram Lite obtient de courtes vidéos, une fonctionnalité actuellement disponible pour les utilisateurs en Inde

Instagram Lite reçoit une mise à jour qui apportera un court contenu vidéo Reels dans l’application. La société affirme que l’Inde est le premier pays où la fonctionnalité permettant de visualiser les bobines sera disponible pour les utilisateurs. Instagram Lite, comme son nom l’indique, est une version atténuée de l’application standard, destinée aux appareils Android. L’application Instagram Lite a commencé à être testée en Inde en décembre 2020, dans le but de fournir une application d’une taille inférieure à 2 Mo.

Comme prévu, avec la dernière mise à jour, les utilisateurs d’Instagram Lite en Inde pourront voir les Reels sous l’onglet Reels. La société appartenant à Facebook, dans un communiqué, a déclaré que cette fonctionnalité avait été accélérée pour l’Inde en raison « de la traction que Reels voit en Inde et de l’adoption précoce de la nouvelle application Instagram Lite ». Notamment, l’Inde a également été parmi les premiers pays à obtenir des bobines en juillet 2020 – à la suite de l’interdiction de TikTok par le gouvernement du pays. Reels a été introduit comme un substitut à TikTok en Inde, offrant un contenu vidéo court similaire au sein de la plate-forme.

Cependant, Instagram Lite se différencie de plusieurs manières clés. D’une part, il n’obtient pas de thème sombre et il n’y a aucun moyen d’activer le mode sombre sur Instagram Lite. Il ne reçoit pas non plus d’onglet IGTV dédié, et tout le contenu vidéo téléchargé sur la plate-forme sera lisible en tant que vidéos standard. Comme l’ancienne interface de l’application principale Instagram, Instagram Lite a le bouton Explorer dans le menu du bas et n’utilise pas de grille dynamique. La société pourrait étendre Reel sur la version Lite de l’application pour les marchés dans les mois à venir.

LIRE AUSSI: Instagram Lite est lancé en tant qu’application Low Data pour les réseaux lents, d’une taille de seulement 2 Mo

Pendant ce temps, Facebook a annoncé que la société apportait de nouveaux outils pour Instagram et Facebook pour lutter contre les contenus exploitant les enfants. La société met également à jour ses lignes directrices pour clarifier ce qui constitue une offensive.