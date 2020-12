Instagram a annoncé le lancement d’Instagram Lite, la version basse données de l’application de médias sociaux de la société. Instagram Lite est déjà disponible sur Google Play Store et n’est pas limité aux seuls appareils à faible consommation d’énergie. L’application peut être téléchargée à partir du Play Store standard et ne mesure que 2 Mo. Comme toute version « allégée » de toute application, Instagram Lite se concentre clairement sur le fait de fournir aux utilisateurs basiques de données, de réseau lent et de smartphones un moyen facile d’accéder à Instagram sur leurs appareils. Les interfaces de l’application ressemblent à une ancienne version de l’application Instagram à grande échelle.

Instagram Lite se différencie de plusieurs manières clés. D’une part, il n’obtient pas de thème sombre et il n’y a aucun moyen d’activer le mode sombre sur Instagram Lite. Il ne reçoit pas non plus d’onglets IGTV et Reels dédiés, et tout le contenu vidéo téléchargé sur la plate-forme sera lisible en tant que vidéos standard. Comme l’ancienne interface de l’application principale Instagram, Instagram Lite dispose du bouton Explorer dans le menu du bas et n’utilise pas de grille dynamique. L’annonce fait partie d’une conférence de deux jours organisée par le groupe Facebook, parlant de l’impact de ses produits en Inde et faisant quelques annonces stratégiques clés pendant cette période.

LIRE AUSSI | Instagram se concentre sur la lutte contre le harcèlement et aide les créateurs à monétiser: le PDG Adam Mosseri

Instagram Lite est une indication claire d’un plus grand jeu de la société pour attirer plus d’utilisateurs en Inde. Les créateurs étant l’objectif principal de l’application, Instagram Lite peut être utilisé pour montrer aux nouveaux utilisateurs d’Internet et aux utilisateurs de smartphones de base le monde des créateurs de contenu. Lors de la conférence Facebook Fuel for India 2020, Facebook a insisté à plusieurs reprises sur l’utilisation de son ensemble d’applications pour diverses entreprises, y compris les labels commerciaux et le soutien aux petites et micro-entreprises sur la plate-forme. Avec Instagram Lite, Facebook pourrait chercher à approfondir cette question et à attirer une nouvelle population d’utilisateurs.

Parallèlement à Instagram Lite, Facebook a également annoncé que WhatsApp Payments était désormais en ligne pour tous les utilisateurs UPI de State Bank of India, ainsi que pour les trois plus grandes banques du secteur privé du pays – ICICI Bank, HDFC Bank et Axis Bank. Cependant, WhatsApp Payments sera toujours limité à l’inscription de seulement 20 millions d’utilisateurs au premier tour, conformément aux conditions d’exploitation fixées par le Conseil national des paiements de l’Inde (NPCI) jusqu’à présent.