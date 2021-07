Instagram introduit des changements pour protéger les adolescents sur sa plate-forme

Facebook mardi a dévoilé des changements aux politiques de publicité et de confidentialité d’Instagram qui, selon elle, protégerait les adolescents, après des années de critiques selon lesquelles le site de partage de photos n’a pas fait assez pour empêcher les utilisateurs mineurs de prédateurs sexuels et harcèlement.

Le réseau social, propriétaire d’Instagram, a annoncé qu’il modifierait sa politique publicitaire pour réduire les publicités hyper-ciblées destinées aux adolescents. Les annonceurs sur Instagram et Facebook, qui utilisaient auparavant les intérêts et l’activité des personnes sur d’autres sites Web pour cibler leurs publicités, ne pourront désormais utiliser que l’âge, le sexe et l’emplacement pour diffuser des publicités aux utilisateurs de moins de 18 ans.

Les nouveaux comptes Instagram créés par les moins de 16 ans seront également privés par défaut, ce qui signifie que les publications du compte ne peuvent être consultées que par des abonnés approuvés, a déclaré la société. Facebook a déclaré que ses recherches indiquaient que 80% des jeunes utilisateurs resteraient dans le cadre privé par défaut.

Facebook a également déclaré qu’il développait également une technologie pour empêcher les comptes au « comportement potentiellement suspect » de voir ou d’interagir avec des personnes de moins de 18 ans sur Instagram.