Les efforts d’Instagram pour bloquer les demandes de DM haineuses ou abusives vont bientôt franchir une nouvelle étape. Dans le dernier article de blog d’Instagram, l’application explique comment elle empêchera davantage les gens de voir même des DM haineux ou abusifs.

Comme l’explique Instagram, la plupart des messages haineux ou indésirables proviennent de DM demandes. Ce sont des messages directs d’utilisateurs qui ne vous ont jamais envoyé de message auparavant et / ou que vous ne suivez peut-être même pas. Instagram commencera à filtrer une liste de mots-clés et d’emojis qui a été développée en collaboration avec les principales organisations de lutte contre la discrimination et le harcèlement.

Les demandes DM seront filtrées si elles contiennent l’un de ces émojis ou phrases, ou tout émojis ou mot que vous spécifiez. Les options pour cette fonctionnalité se trouvent dans une nouvelle section des paramètres de confidentialité appelée «Mots cachés». Toutes les demandes DM filtrées apparaîtront dans un dossier de demandes cachées séparé et le texte du message sera couvert afin que vous ne puissiez pas le lire tant que vous n’aurez pas appuyé sur le message. À partir de là, vous pourrez accepter la demande, la supprimer ou la signaler.

Instagram a également rendu plus difficile pour un utilisateur bloqué d’essayer de vous contacter. Si vous bloquez un utilisateur, vous aurez la possibilité de bloquer également tous les nouveaux comptes créés par l’utilisateur dans le but de vous recontacter. Il n’est pas expliqué exactement comment Instagram saura que le même utilisateur crée un nouveau compte, mais l’effort supplémentaire nécessaire peut dissuader un utilisateur bloqué de faire d’autres tentatives.

Ce nouveau filtre de demande de DM sera déployé dans plusieurs pays dans les semaines à venir et s’étendra à d’autres pays au cours des prochains mois. Pendant ce temps, la nouvelle fonctionnalité de blocage de compte sera disponible dans le monde entier dans les prochaines semaines.

La source