Instagram Glitch indique aux utilisateurs que leurs comptes ont été suspendus

Instagram subit une panne qui entraîne la suspension des comptes de certains utilisateurs, provoquant une panique généralisée parmi les utilisateurs.

Instagram a connu un certain nombre de pannes cette année et malheureusement, lorsque le service tombe en panne, on ne sait pas immédiatement ce qui se passe. Pour certains utilisateurs, lorsque l’application tombe en panne, il semble qu’ils aient été suspendus. Cela provoque la peur et la panique chez les utilisateurs qui pensent que leurs réseaux sociaux ont été remis à zéro, mais cela ne se produit généralement jamais.

Instagram se déconnecte, Glitch dit à certains huissiers que leurs comptes ont été suspendus

Aujourd’hui, Instagram est redescendu, mais cette fois-ci, il a fait plus peur que jamais. Certains utilisateurs qui ont essayé de se connecter à leur compte ont reçu une notification leur compte a été suspendu.

Instagram a confirmé la panne et s’est excusé pour la gêne occasionnée pendant qu’ils enquêtaient sur le problème. En plus des comptes suspendus, les gens ont vu leurs abonnés chuter de façon spectaculaire en fonction du nombre d’abonnés qu’ils avaient. La suppression du compte suiveur reflète directement le nombre de comptes touchés par le problème de suspension. Nous parlons souvent des médias sociaux comme d’une dépendance et la réponse au problème a montré à quel point c’est réel. Bien sûr, Instagram va résoudre ce problème, mais combien de temps cela prendra n’est pas clair.