Instagram fait face à plus d’allégations selon lesquelles il est “addictif” et “nocif”

Que ce passe-t-il Deux nouvelles poursuites ont été déposées contre la société mère d’Instagram, Meta, alléguant que le service de partage de photos et de vidéos nuit à la santé mentale, en particulier chez les adolescents et les enfants. Pourquoi est-ce important Meta a fait face à plus de pression pour s’attaquer à ce problème après qu’un dénonciateur de Facebook a divulgué des recherches internes sur l’entreprise.

Si vous êtes aux prises avec des pensées négatives ou des sentiments suicidaires, des ressources sont disponibles pour vous aider. Aux Etats-Unis, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255; au Royaume-Uni, appelez les Samaritains au 116 123 ; et en Australie, appelez Lifeline au 13 11 14. De plus, vous pouvez trouver de l’aide sur ces 13 lignes téléphoniques d’intervention en cas de suicide et de crise.

Instagram, une application de partage de photos et de vidéos appartenant à la société mère de Facebook, Meta, fait face à de plus en plus d’allégations selon lesquelles sa plate-forme aurait des effets nocifs sur la santé mentale, notamment la dépression, les troubles de l’alimentation et les tentatives de suicide.

Deux familles du Kentucky, représentées par le Social Media Victims Law Center, ont déposé lundi une paire de poursuites contre Meta devant un tribunal fédéral du nord de la Californie. Les deux poursuites accusent le géant des médias sociaux de donner la priorité à l’engagement des utilisateurs plutôt qu’à la sécurité et de créer une “tempête parfaite de dépendance, de comparaison sociale et d’exposition à des contenus et des fonctionnalités de produits incroyablement nocifs”.

“Malgré la connaissance des caractéristiques dangereuses et nocives de son produit, Meta a pris et continue de prendre des décisions commerciales calculées en termes de coûts-avantages et donne toujours la priorité à ses bénéfices déjà astronomiques sur la vie humaine”, ont déclaré les poursuites.

Les poursuites sont les dernières plaintes contre Instagram après que Frances Haugen, une chef de produit Facebook devenue dénonciatrice, a divulgué des recherches internes, notamment sur les effets néfastes que l’application pourrait avoir sur les adolescentes. Les poursuites citent certains de ces documents.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’année dernière, le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a témoigné devant le Congrès pour la première fois sur le sujet et a déclaré qu’il s’engageait à assurer la sécurité des utilisateurs. La société a publié de nouveaux controle parental en mars, a commencé à tester différents types de flux dont une chronologique et a introduit une nouvelle façon de vérifier que utilisateurs ont au moins 13 ans.

Toutes ces mesures n’ont pas suffi à apaiser les critiques d’Instagram, qui affirment que la plate-forme n’en fait pas assez pour lutter contre les effets potentiellement nocifs sur la santé mentale. Les deux poursuites allèguent que Meta a mené des pratiques commerciales frauduleuses, accusant la société de mentir au Congrès et au public sur les effets nocifs de ses produits. Instagram a exposé deux des plaignants, qui avaient 12 ans lorsqu’ils ont rejoint l’application, à du contenu sur les troubles de l’alimentation et leur a fait penser qu’ils n’étaient pas assez bons, selon les poursuites. Les deux filles ont tenté de se suicider et l’une d’elles a dû utiliser une sonde d’alimentation parce qu’elle refusait de manger pendant son hospitalisation.

Reuterqui avait précédemment rendu compte des poursuites, a déclaré que Meta faisait face à au moins neuf autres poursuites accusant l’entreprise de nuire à la santé mentale des mineurs.