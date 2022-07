Instagram, face aux critiques de Kylie Jenner et d’autres, tente de s’expliquer.

“PRETTY PLEASE”, Kim Kardashian, la demi-sœur de Mme Jenner et la septième utilisatrice d’Instagram la plus suivie, a fait écho dans une histoire ultérieure.

Pour éviter un déclin, Instagram a récemment commencé des tests où les vidéos étaient prioritaires dans les flux d’utilisateurs et les photos et vidéos occupaient tout l’écran, de haut en bas, au lieu d’une partie de celui-ci. La semaine dernière, il a annoncé que toutes les vidéos seraient publiées sous forme de bobines, qui ont été présentées comme de courts montages vidéo, et ont lancé des fonctionnalités qui encouragent la collaboration avec d’autres utilisateurs.

Dans une publication Mardi, M. Mosseri a déclaré qu’Instagram passait à la vidéo et que les gens aimaient et partageaient plus de vidéos que de photos, quels que soient les changements apportés à la plateforme. “Je dois être honnête”, a-t-il déclaré. “Je crois que de plus en plus d’Instagram va devenir vidéo avec le temps.”