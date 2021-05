Les Palestiniens menacés d’expulsion du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupée se sont tournés vers les médias sociaux pour protester. Depuis la semaine dernière, des rapports ont fait état de la suppression de certains messages, photos et vidéos et du blocage de comptes pour violation des normes de la communauté.

Dans une déclaration commune lundi, plus de 20 groupes ont appelé Facebook et Twitter pour «Faire taire systématiquement les utilisateurs qui protestent» et les a exhortés à mettre en œuvre «Des politiques de modération de contenu transparentes et cohérentes.»

Nommer l’échelle des retraits de contenu comme « Flagrant et prononcé, » les signataires ont déclaré qu’ils étaient indicatifs d’un «Modèle plus large de censure cohérente des voix palestiniennes et alliées» ça a été « Documenté depuis des années. »

Vendredi dernier @ article19org a rejoint une foule d’autres organisations de la société civile pour demander à Facebook et Twitter de cesser de supprimer les preuves et les publications sur #SheikhJarrah. Alors que la situation s’aggrave à Jérusalem, cette demande est toujours d’actualité. @ 7amleh@SMEX@accessnow@EFFhttps://t.co/YcE9nwwe43pic.twitter.com/l69qgORkmS – ARTICLE19 MENA (@ Article19MENA) 10 mai 2021

Selon Instagram et Twitter, les comptes étaient « Suspendu par erreur par nos systèmes automatisés. » Un rapport de Reuters a déclaré que les deux plates-formes s’étaient excusées et avaient affirmé « Le problème a été résolu et le contenu rétabli. »

Dans un communiqué publié vendredi, Instagram a déclaré qu’une mise à jour automatisée de la semaine dernière avait fait apparaître du contenu qui avait été redistribué par plusieurs utilisateurs. « Comme manquant », qui a impacté «Des dizaines de millions d’histoires», y compris des articles sur Sheikh Jarrah et d’autres zones troublées.

Je voulais fournir un peu plus d’informations sur ce qui s’est passé ici. Nous sommes désolés pour tous ceux qui ont été touchés par cela. https://t.co/BFxyJfRbSRpic.twitter.com/3J9YGyRYdS – Communications Instagram (@InstagramComms) 7 mai 2021

«Nous sommes vraiment désolés que cela se soit produit. Surtout à ceux de Colombie, de Jérusalem-Est et des communautés autochtones qui ont estimé qu’il s’agissait d’une suppression intentionnelle de leurs voix et de leurs histoires – ce n’était pas du tout notre intention ». dit la déclaration d’Instagram.

Mais lundi, l’un des signataires de la déclaration, 7amleh, un groupe palestinien de défense des droits numériques à but non lucratif, a déclaré avoir reçu plus de 200 plaintes concernant des publications supprimées et des comptes suspendus au sujet de Sheikh Jarrah. Le groupe a noté que des rapports arrivaient toujours.

Son directeur, Nadim Nashif, a déclaré que malgré la restauration du contenu et des comptes supprimés, les explications offertes par Instagram et Twitter ne l’ont pas été. «Semble logique» et l’a appelé « bizarre » pour les entreprises d’assimiler ce qui se passe à Jérusalem avec d’autres problèmes ailleurs.

«Nous n’avons pas réussi à obtenir un système transparent et clair de modération de contenu. Le mot-clé ici est la transparence et l’égalité, car cela ne se produit pas du côté israélien ». Nashif a déclaré au site Web Arab News.

Un autre signataire, le groupe de droits numériques Access Now, a revendiqué le « Le problème n’a pas été résolu » et a déclaré qu’il n’était plus acceptable pour les plates-formes d’utiliser «Problèmes de système» comme excuse.

Notant que l’épisode a montré pourquoi l’utilisation d’algorithmes comme modérateurs de contenu était un «Idée terrible» Marwa Fatafta, conseillère politique du groupe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré à Reuters que les entreprises technologiques devaient être « Transparent sur les systèmes qu’ils utilisent » et « Veiller à ce qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des personnes d’une manière aussi discriminatoire et arbitraire. »

Ni Facebook ni Twitter n’ont encore publié de déclarations de suivi.

Instagram a déjà courtisé la controverse sur les questions palestiniennes, notamment en supprimant un message publié en juillet dernier par le mannequin Bella Hadid montrant le passeport américain de son père avec son lieu de naissance répertorié comme Palestine – pour violation « Directives communautaires sur le harcèlement ou l’intimidation. »

«Ne sommes-nous pas autorisés à être palestiniens sur Instagram? Pour moi, c’est de l’intimidation. Vous ne pouvez pas effacer l’histoire en faisant taire les gens. Ça ne marche pas comme ça, » Hadid a dit à l’époque.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!