«Plus tôt dans la journée, un problème technique a amené les gens à avoir des difficultés à accéder à certains services Facebook. Nous avons résolu ce problème pour tout le monde et nous nous excusons pour tout inconvénient », déclare Facebook dans un communiqué partagé avec les médias après la dernière panne. «Merci pour votre patience, cela a duré 45 minutes, mais nous sommes de retour», déclare WhatsApp dans son tweet. «Certaines personnes avaient des problèmes avec leurs comptes Instagram plus tôt, mais nous sommes de retour maintenant. Le problème a été résolu et nous sommes désolés pour le problème », déclare le compte Twitter officiel d’Instagram. Il n’y a pas encore d’explication supplémentaire sur l’ampleur de l’indisponibilité du service ou ses causes, mais confirme que les services restent accessibles depuis.

Est-ce qu’Instagram est en panne? Si vous rencontrez des problèmes de chargement lent et que vous avez essayé de vérifier votre connexion Internet, la réponse est oui – Instagram est probablement en panne. L’application de partage de photos qui affiche souvent « Quelque chose s’est mal passé » ou « Nous y travaillons » s’est souvent plantée dans un passé récent. La semaine dernière, les applications de médias sociaux WhatsApp et Instagram appartenant à Facebook Inc ont été confrontées à une panne mondiale. De nombreux utilisateurs se sont tournés vers Twitter pour se plaindre de ne pas pouvoir envoyer ou recevoir de messages sur Whatsapp, tandis que beaucoup ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de télécharger des images et des vidéos sur Instagram. Certains utilisateurs se sont même plaints d’avoir également des difficultés à utiliser Facebook. On ne sait toujours pas ce qui a causé la panne. De nombreux utilisateurs à travers le monde, y compris en Inde, se sont tournés vers Twitter pour signaler que les services étaient en panne.

