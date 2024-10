Instagram enregistre la meilleure qualité vidéo pour le contenu le plus populaire

Méta a écrit dans un blog que, afin de conserver les ressources informatiques pour les vidéos relativement peu nombreuses et les plus regardées, il offre aux nouveaux téléchargements l’encodage le plus rapide et le plus basique. Une fois qu’une vidéo « a atteint une durée de visionnage suffisamment élevée », elle reçoit une passe d’encodage plus robuste. Une fois qu’il devient suffisamment populaire, Meta applique son traitement le plus avancé (lire : le plus lent et le plus coûteux en calcul) à la vidéo. Le résultat, bien sûr, est que les créateurs les plus populaires ont tendance à proposer les vidéos les plus belles.