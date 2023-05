Instagram en panne pour plus de 180 000 utilisateurs à travers le monde : rapport

L’Instagram de Meta Platform Inc était en panne pour des milliers d’utilisateurs dimanche, selon le site Web de suivi des pannes Downdetector.com.

Plus de 180 000 utilisateurs ont signalé des problèmes d’accès à Instagram au plus fort de la panne, avec plus de 24 000 utilisateurs au Canada et plus de 56 000 utilisateurs en Grande-Bretagne signalant des problèmes.

Instagram n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d’état provenant de plusieurs sources, y compris des utilisateurs.

