Instagram Down Memes inonde Twitter alors que l’application de partage de photos subit une brève panne

Instagram appartenant à Meta aurait fait face à une panne et, comme d’habitude, plusieurs utilisateurs se sont tournés vers Twitter pour confirmer si Instagram fonctionne ou non. Des utilisateurs du monde entier se sont plaints du mauvais fonctionnement du flux, de problèmes avec les DM, etc., selon les rapports de 9to5Mac. Selon DownDetector, Instagram est tombé en panne vers 9 h 32 et les rapports de panne étaient de 66 % pour les plantages d’applications, 24 % pour la connexion au serveur, et les 10 % restants ont eu du mal à se connecter. Les Tweeples, cependant, en ont pleinement profité. de la situation et ont inondé la plate-forme de médias sociaux de mèmes hilarants, laissant les internautes complètement divisés.

Regardez par vous-même :

#instagramdown J’appelle mon ami pour vérifier si Instagram fonctionne… pic.twitter.com/bb5MhQVUIk — HeelFinn (@Afreedali8) 22 septembre 2022

Je viens de gifler mon routeur wifi pour me rendre compte qu’Instagram était en panne.#instagramdown pic.twitter.com/i9ZEZO2SAB — Jay⁷ (@jsheeeeeee) 22 septembre 2022

J’ouvre et ferme instagram toutes les cinq minutes pour voir s’il est de retour #instagramdown #instagramcrash pic.twitter.com/9CrKftuqjv – Tweets indiens – Ankit (@indiantweets__2) 22 septembre 2022

Moi après être venu sur twitter et avoir vérifié qu’insta est en panne#instagramdown pic.twitter.com/jAJHXgteUS – Abdul Rehman Naveed (@Rehman_381) 22 septembre 2022

Je vais sur Twitter pour vérifier si les Instagram des autres sont en panne #instagramdown pic.twitter.com/8dv3c0AUsY — ♡Allyb (@houlkeeho) 22 septembre 2022

Instagram est en panne et moi qui a désinstallé et réinstallé Instagram

#instagramdown pic.twitter.com/4Rr0DzmcmE — Yashpalsinh jadeja (@yashpalsinhhh) 22 septembre 2022

istg j’étais sur le point d’obtenir des réponses hw aussi #instagramdown pic.twitter.com/0GkSgjLlDK — Noé (@NoahhhESC) 22 septembre 2022

tout le monde essaie de rafraîchir Instagram jusqu’à ce que nous réalisions qu’il est en panne #instagramdown pic.twitter.com/KrcWlj3zxU — césar (@jebaiting) 22 septembre 2022

Cette année, Instagram apporterait plusieurs fonctionnalités comme un flux chronologique ou la possibilité de réorganiser les publications dans votre flux, ainsi que plusieurs autres nouvelles fonctionnalités.

Avec les ambitions de la société mère Meta autour du métaverse, elle a commencé à introduire des avatars 3D pour Instagram Stories et les messages directs, et met à jour les avatars existants dans Facebook et Messenger. Les nouveaux avatars 3D sont considérés comme le premier pas de l’entreprise vers l’apparence des gens pour le célèbre métaverse. Les nouveaux avatars n’ont été lancés que pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici