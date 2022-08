Instagram, donnez-nous ces nouveaux outils dès que possible

Nettoyer votre flux Instagram peut sembler une tâche sans fin, même si vous signalez constamment des images ou des vidéos comme “pas intéressé”. Tout ce qu’il faut, c’est un faux robinet ou un coup d’œil curieux et tout est à nouveau en désordre. Aujourd’hui, Instagram annoncé deux nouvelles façons dont ils prévoient de vous aider à mieux gérer le contenu indésirable. Pour l’instant, cependant, ceux-ci sont déployés sous forme de tests qui pourraient un jour arriver dans votre flux.

Le premier grand changement sera un moyen de marquer plusieurs messages comme “pas intéressé”. Si vous vous dirigez vers l’onglet Explorer, ce nouveau contrôle vous permettrait d’appuyer sur un bouton de filtre dans le coin supérieur droit, puis de choisir “Pas intéressé” ou “Contenu sensible” avant de sélectionner plusieurs images ou vidéos que vous souhaitez supprimer.

Voici à quoi cela pourrait ressembler :

Le deuxième test se présentera sous la forme d’une boîte à mots dans laquelle vous pourrez dire à Instagram d’arrêter d’afficher des publications basées sur certains mots, phrases, emoji ou hashtags. Une fenêtre contextuelle vous permettra d’ajouter ces mots, séparés par des virgules.

Voici à quoi cela pourrait ressembler :

Je ne peux pas vous dire à quel point je veux ces deux fonctionnalités. Même si Instagram m’énerve énormément ces jours-ci avec toutes ses suggestions et Reels, je l’utilise toujours régulièrement. Mais l’une de mes choses les moins préférées est de devoir dire individuellement à l’onglet Explorer d’arrêter de me montrer ce qui semble être des photos très similaires encore et encore. J’aimerais aussi très certainement bloquer divers types de contenu de manière permanente, ce que l’ajout de mots et de hashtags pourrait faire.

Nous vous ferons savoir si cela se déroule pour tout le monde. Aussi, faites-nous savoir si vous arrivez à les tester.