Instagram développe des contrôles utilisateur pour bloquer la nudité et d’autres contenus indésirables

Meta développe un ensemble de contrôles utilisateur facultatifs pour Instagram afin de protéger les utilisateurs contre les contenus indésirables et inappropriés.

Les outils sont créés pour “aider les gens à se protéger des DM indésirables, comme les photos contenant de la nudité”, a déclaré mercredi un porte-parole de Meta à CNET dans un communiqué.

“Cette technologie ne permet pas à Meta de voir les messages privés de qui que ce soit, et ils ne sont pas partagés avec nous ou qui que ce soit d’autre”, a déclaré Meta. “Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts pour nous assurer que ces nouvelles fonctionnalités préservent la vie privée des personnes, tout en leur donnant le contrôle sur les messages qu’elles reçoivent.”

Certains des nouveaux contrôles facultatifs qu’Instagram prévoit d’offrir seront similaires à ses actuels Contrôles des mots cachés, ainsi que des protections de sécurité sur l’appareil avec un chiffrement de bout en bout. L’objectif des nouveaux contrôles, que les utilisateurs peuvent activer ou désactiver, est d’arrêter les dommages avant qu’ils ne se produisent et de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience sur l’application. Meta ne sera supposément pas en mesure de voir ou de collecter aucune des images, et il n’y aura aucun signal à partager avec des tiers.

Les nouveaux outils en sont encore aux premiers stades de développement et ne sont pas encore testés, a déclaré Meta.

Le développement par Meta des nouveaux outils Instagram vient sur les talons de la société de technologie écopé d’une amende de 400 millions de dollars de la Commission irlandaise de protection des données pour ne pas avoir protégé les informations des enfants sur Instagram, ainsi que plusieurs procès aux États-Unis alléguant sciemment l’entreprise de technologie exploite ses jeunes utilisateurs à but lucratif sur Facebook et Instagram.